Schachen Schachen: Frau stürzt mit E-Bike und muss ins Spital gebracht werden Zwischen Werthenstein und Malters ereignete sich ein Unfall, bei dem eine Velofahrerin verletzt wurde. Gemäss Polizei ist der Unfallhergang noch unklar. Sie sucht Zeugen.

Am Donnerstagnachmittag fuhr eine Frau mit ihrem E-Bike zwischen Werthenstein und Malters entlang, als sie in der Nähe der Langnauer Brücke stürzte. Wie die Luzerner Polizei mitteilt, erlitt die Frau Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Spital gefahren. Der Unfallhergang sei noch unklar.

Die Polizei sucht deshalb Zeugen. Personen, welche den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 041 248 81 17 zu melden. (luz)