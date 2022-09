Kanton Luzern Gemeinden verzeichnen Rekordabschlüsse – Wolhusen bleibt das Sorgenkind Die Luzerner Gemeinden haben 2021 insgesamt 21 Millionen Franken mehr erwirtschaftet als im Vorjahr. Das ist vor allem auf einmalige Effekte zurückzuführen, weshalb die Kommunen vorsichtig bleiben.

Die Schäden des Unwetters vom Sommer 2021 sind mit ein Grund dafür, dass die Gemeinde die höchste Nettoschuld pro Einwohner im Kanton hat. Bild: Eveline Beerkircher (Wolhusen, 29. Juni 2021)

Die Luzerner Gemeinden haben finanziell erfolgreiche Zeiten hinter sich. Insgesamt erwirtschafteten sie 2021 einen Ertragsüberschuss von 156 Millionen Franken, wie Lustat Statistik Luzern am Donnerstag mitteilte. Das sind rund 21 Millionen Franken mehr als im Vorjahr. Obenaus schwingt die Stadt Luzern, die ein Plus von 51,4 Millionen Franken erzielte. 66 der 80 Luzerner Gemeinden wiesen 2021 einen positiven Rechnungsabschluss auf.

Markus Kronenberg, Bereichsleiter Finanzen beim Verband Luzerner Gemeinden. Bild: PD

«Die Einnahmeseite ist bei vielen Gemeinden besser ausgefallen als gedacht», nennt Markus Kronenberg, Gemeindeammann von Eschenbach und Bereichsleiter Finanzen beim Verband Luzerner Gemeinden, einen Grund für die guten Zahlen. Zudem hätten die Gemeinden für 2021 wegen der befürchteten negativen Auswirkungen der Pandemie vorsichtig budgetiert. «Viele Gemeinden sind davon ausgegangen, dass die Steuereinnahmen zurückgehen und die Sozialausgaben steigen», so der Mitte-Politiker.

Keine nachhaltige Entwicklung

Alles in Butter also? «Ich bin nicht überzeugt, dass diese Ergebnisse nachhaltig sind», sagt Markus Kronenberg. Viele positive Abschlüsse seien durch Sondereffekte, etwa ausserordentliche Steuereinnahmen bei Grundstücksverkäufen oder Erbschaftsfällen, zu Stande gekommen. «Diese Einnahmen kann man nicht budgetieren.»

Der Kanton Luzern hat am Mittwoch seine Finanzprognosen veröffentlicht. Finanzdirektor Reto Wyss (Mitte) rechnet ab 2024 mit hohen Defiziten. Droht den Gemeinden ein ähnliches Szenario? Die Zukunft sei «anspruchsvoll», sagt Kronenberg. «Die sozialen Kosten werden steigen. Zudem stellt man sich in vielen Gemeinden die Frage, ob wegen fehlender Flüchtlingsplätze Geld bezahlt werden muss.» Gemeinden, die ihre Quote nicht erfüllen, werden zahlungspflichtig. «Das kann schnell ins Geld gehen.»

Hinzu kommen höhere Zinsen sowie höhere Kosten für Bauprojekte. «Sorgen bereiten den Gemeinden auch die stark steigenden Energiepreise. Dies dürfte zu namhaften Mehrkosten führen.» Kronenbergs Fazit:

«Die Finanzlage der Luzerner Gemeinden ist stabil. Aber wir müssen aufpassen, dass uns die Kosten nicht davonlaufen.»

Wolhusen verfehlt gleich fünf Finanzkennzahlen

Der Kanton definiert in Zusammenarbeit mit den Gemeinden acht Finanzkennzahlen als Steuerungs- und Kontrollinstrument. Wolhusen ist die einzige Gemeinde, die gleich fünf Kennzahlen verfehlt. Wolhusen weist mit 6251 Franken die höchste Nettoschuld pro Einwohner auf.

Willi Bucher, Gemeindeammann von Wolhusen. Bild: PD

Gemeindeammann Willi Bucher (Mitte) begründet dies unter anderem mit notwendigen Investitionen in den Erhalt von Werkleitungen und Gebäuden. «Zudem hat die Finanzreform von 2008 zum Teil mittlere Gemeinden wie Wolhusen ausserordentlich stark getroffen. Vorher hatten wir keine so gravierenden Probleme», so Bucher.

Insbesondere hohe Sozialkosten belasten die Wolhuser Finanzen. Die Gemeinde hat die höchste Sozialhilfequote ausserhalb der Agglomeration Luzern. «Der kantonale Soziallastenausgleich ist aus meiner Sicht nicht gerecht. Es wird nur die Anzahl über 80-Jährige, die in der Gemeinde wohnen sowie die generelle Anzahl der Sozialfälle berücksichtigt, die tatsächlichen Kosten aber nicht», sagt Willi Bucher.

Wolhusen wurde zudem stark getroffen von den Unwettern des Sommers 2021. Die Sporthalle Berghof zum Beispiel sei durch den Hagel komplett zerstört worden, acht Millionen Franken koste allein die etwa zur Hälfte durch die Gebäudeversicherung mitfinanzierte Wiederinstandsetzung, so Bucher. Trotzdem bleibt der Gemeindeammann optimistisch. «Wir sind im Konsolidierungsprozess. Es sieht besser aus als auch schon, im Budget 2023 gibt es Lichtblicke.»