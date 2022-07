Zentralschweiz Gewitter sorgt für überschwemmte Strassen und Streckenunterbruch bei der Zentralbahn Am frühen Montagabend ist erneut ein starkes Gewitter über die Zentralschweiz gezogen. Mehrere Strassen stehen unter Wasser – die Polizei hat bereits über 50 Meldungen erhalten. Ausserdem ist eine Strecke der Zentralbahn unterbrochen.

Eine starke Gewitterfront zog am frühen Montagabend über den Kanton Luzern und sorgte für zahlreiche überschwemmte Strassen, wie folgendes Video zeigt:

In Kriens und Horw stehen die Strassen unter Wasser. Video: PilatusToday

Wie die Luzerner Polizei auf Anfrage sagt, seien kurz nach 17 Uhr bereits mehr als 50 Meldungen eingegangen. Der Polizeisprecher sagt:

«Wir sind im ganzen Kanton im Einsatz»

Neben überschwemmten Strassen stehen zahlreiche Keller unter Wasser und Bäche sind über Ufer getreten. Die Meldungen kämen insbesondere aus dem Raum Entlebuch, Kriens, Horw sowie der Stadt Luzern.

Die überschwemmte Hergiswaldstrasse im Obernau. Quelle: Leservideo

Vom Unwetter ist auch der Bahnverkehr betroffen: Wie die Zentralbahn mitteilt, ist auf der Strecke zwischen Brienz und Oberried ein Regionalzug wegen eines umgestürzten Baumes entgleist. Reisende von Brienz nach Interlaken Ost sowie von Interlaken Ost nach Brienz werden mit Bahnersatzbussen via A8 transportiert.

Einschränkungen im Bahnverkehr: Brienz - Interlaken Ost https://t.co/nR0cpQ5e6a — Railinfo SBB. (@railinfo_sbb) July 4, 2022

Zwei Kubikmeter Gestein knallten auf Auto

Das Gewitter richtete auch auf der Sustenstrasse im Kanton Uri mächtigen Schaden an: Rund zwei Kubikmeter Gestein löste sich im Bereich «Rässegg» von der Felswand und prallten aus 20 Metern Höhe auf die Strasse. Wie die Kantonspolizei Uri in einer Mitteilung schreibt, wurde dabei ein in Richtung Sustenpass fahrendes Auto im Bereich der Frontscheibe und des Schiebedachs getroffen. Das Auto war mit zwei Personen besetzt, der 52-jährige Autofahrer wurde erheblich verletzt und musste mit der Rega in ein ausserkantonales Spital geflogen werden.

Beim Steinschlag wurde das Auto stark beschädigt und der Fahrer verletzt. Bild: Kantonspolizei Uri

Die Sustenstrasse ist aus Sicherheitsgründen im Felssturzbereich bis auf weiteres gesperrt und ist auf der Urnerseite bis Sustenbrüggli sowie von der Bernerseite bis zum Sustenpass befahrbar. Eine neue Lagebeurteilung bezüglich Strassenöffnung erfolgt morgen um 10 Uhr. (pl)