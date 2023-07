Kanton Luzern Zwei Verletzte und 70'000 Franken Sachschaden bei drei Verkehrsunfällen Am Sonntag wurden zwei Personen bei Unfällen verletzt. Auch am Samstag gab es einen Unfall, jedoch ohne Verletzte.

In Dagmersellen war ein 54-Jähriger am Sonntag um zirka 19.30 Uhr unterwegs, als er mit seinem E-Scooter aus noch unbekannten Gründen umfiel. Beim Sturz verletzte er sich erheblich, wie die Luzerner Polizei mitteilt. Er musste mit der Ambulanz ins Spital.

Auffahrunfall in Emmenbrücke

Beim Unfall in Emmenbrücke wurde eine Person verletzt. Bild: PD

Ebenfalls am Sonntag kam es in Emmenbrücke auf der Reusseggstrasse kurz nach 22.45 Uhr zu einer Auffahrkollision zwischen zwei Autos. Eine Person verletzte sich dabei und musste mit der Ambulanz ins Spital.

Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbar und mussten abtransportiert werden. Wegen ausgelaufener Flüssigkeit musste die Strasse ausserdem gereinigt werden. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf zirka 20'000 Franken.

Sachschaden von 50'000 Franken nach Selbstunfall

Der Sachschaden des Unfalls ist beträchtlich: Er liegt bei zirka 50'000 Franken. Bild: PD

In der Nacht auf Samstag kam ein Autofahrer kurz nach 00.45 Uhr auf der Kantonsstrasse in Buttisholz im Bereich der «Staltensagi» in einer Linkskurve von der Strasse ab. Das Auto prallte gegen ein Verkehrssignal und kam auf der Wiese zum Stillstand. Der Fahrer blieb unverletzt, jedoch entstand ein Sachschaden von etwa 50'000 Franken. (rad)