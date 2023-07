Kanton Luzern GLP will Datensicherheit der Verwaltung mittels neuen Technologien stärken Die Grünliberalen in Luzern sind besorgt um die Datensicherheit in der kantonalen Verwaltung. Aus Sicht der Partei müssen zeitnah konkrete Massnahmen zum wirksameren Abwehren von Cyberattacken durch neue Technologien erarbeitet und umgesetzt werden.

Die GLP des Kantons Luzern ist besorgt um die Sicherheit der Daten der Verwaltung. Wie die Partei mitteilt, seien nicht nur die Anzahl der Cyberattacken und der betroffenen Organisationen seit vielen Jahren zunehmend, sondern auch das Schadensausmass massiv gestiegen – auch bei Verwaltungen. Als Beispiel nennt die Partei der aktuelle Fall der Bundesverwaltung in Zusammenhang mit dem Unternehmen Xplain.

Kantonsrat Simon Howald reicht eine Anfrage zur Datensicherheit ein. Bild: zvg

«Täglich müssen unzählige Cyberattacken abgewehrt werden. Die Informationssicherheit und der Datenschutz in der kantonalen Verwaltung müssen bestmöglich garantiert werden», lässt sich Simon Howald, Mitglied der Kommission Raumplanung, Umwelt und Energie RUEK und der Stabsgruppe der Geschäftsleitung SG-GL, in der Mitteilung zitieren.

Als Basis für das weitere Vorgehen bezüglich Datensicherheit der Verwaltung hat Simon Howald für die GLP nun eine Anfrage an die Luzerner Regierung gestellt. Mit diesen möchte die GLP vom Regierungsrat erfahren, was dieser in Sachen digitaler Sicherheit zu tun gedenke und ob neue Technologien vorgesehen sind, um die Risiken zu minimieren. (sfr)