Kanton Luzern Grüne und Junge Grüne fordern eine Kriegsgewinnsteuer Die Grünen setzen sich in einer Motion für die Einführung einer Kriegsgewinnsteuer ein. Finanziert werden soll diese mit den aufgrund von gestiegenen Preisen gemachten Übergewinnen der Rohstoffkonzerne.

Laura Spring (Grüne). Bild: PD

Die Erträge von Rohstoffkonzernen sind wegen des russischen Angriffskriegs regelrecht explodiert und heizen neben dem Klima auch die Inflation an, heisst es in einer Mitteilung der Grünen/Junge Grüne. Daher sei auch eine konsequente Umsetzung der Sanktionen im Kanton Luzern nötig. In einer Motion fordert Kantonsrätin Laura Spring den Regierungsrat auf, eine Kantonsinitiative zur Einführung einer Kriegsgewinnsteuer einzureichen.

Diese Steuer diene der Abschöpfung der Übergewinne, welche die Rohstoffkonzerne aufgrund der gestiegenen Preise gemacht haben. So seien auch im Kanton Luzern Firmen ansässig, welche ihre Geschäfte im Bereich des Rohstoffhandels mit Russland abwickeln.

«Die Aufrüstung und Mitfinanzierung des russischen Regimes aus der Schweiz sind Schulden, die schwer lasten.», wird Spring in der Mitteilung zitiert. Deshalb wäre es angemessen, die Kriegsprofite dieses Geschäfts zu besteuern und sie der Ukraine für den Wiederaufbau zur Verfügung zu stellen.

Des Weiteren sieht Spring den Regierungsrat in der Pflicht, den Vollzug der vom Bundesrat beschlossenen Sanktionen gegen russische Oligarchen umzusetzen. Daher haben die Grünen dazu Fragen an den Regierungsrat eingereicht. (zim)