Luzern Grüne wollen Kantonsverfassung ohne Gottesbezug Die Luzerner Grünen stören sich am Wort «Gott» in der Kantonsverfassung. Mit einer Motion wollen sie das ändern.

In der Luzerner Kantonsverfassung wird auf Gott verwiesen. Geht es nach den Grünen, soll das nun vorbei sein. Symbolbild. Alessandro Della Bella / Keystone

«Die Luzernerinnen und Luzerner, in Verantwortung vor Gott, gegenüber den Mitmenschen und der Natur und im Bestreben, Luzern als starken Kanton weiterzuentwickeln, geben sich folgende Verfassung:» Mit diesen Worten beginnt die Luzerner Kantonsverfassung. In einem Vorstoss fordert Samuel Zbinden, dass die entsprechende Stelle in der Verfassung geändert wird – auf einen Gottesbezug soll verzichtet werden.

Zbinden: «Unsere Verfassung sollte auf demokratischen Werten beruhen, nicht auf dem persönlichen Glauben eines Teils der Bevölkerung». Der Verzicht auf einen Gottesbezug wäre ein klares Zeichen für die Glaubens- und Gewissensfreiheit, die von der Bundesverfassung wie auch von der europäischen Menschenrechtskonvention garantiert wird.

Begründet wird das Einreichen der Motion damit, dass immer mehr Menschen im Kanton keiner Glaubensgemeinschaft angehören. Laut Statistikamt Lustat ist das jede fünfte Person im Kanton Luzern, jede zehnte Person gehört einer nicht-christlichen Glaubensgemeinschaft an.

Laut den Grünen hätten die jüngsten Abstimmungsresultate den Trend zu einer säkularen Gesellschaft bestätigt: Sämtliche Gemeinden und 71,5 Prozent der Stimmbevölkerung lehnten es ab, die Kaserne der Schweizergarde im Vatikan finanziell zu unterstützen. Die Trennung von Kirche und Staat sei ein wichtiges Argument der Gegner der Vorlage gewesen. (rem)