Kanton Luzern Hangrutsch fordert weitere Sicherungsmassnahmen: Das Ränggloch wird während rund fünf Wochen gesperrt Damit die Kantonsstrasse über das Ränggloch bis zum Ausbau ab April 2024 weiterhin einspurig befahrbar bleibt, sind Sicherungsmassnahmen nötig. Diese fordern eine Vollsperrung ab 14. August bis Mitte September.

Der Hangrutsch vom vergangenen Frühling schreibt eine weitere Nachgeschichte: Der Strassenabschnitt am Ränggloch zwischen Kriens, Littau und Malters muss für rund fünf Wochen gesperrt werden. Die Sicherungsmassnahmen starten am 14. August und dauern bis Mitte September, wie es in einer Mitteilung des Kantons Luzern heisst. Während dieser Zeit wird der Verkehr über die Stadt Luzern und Littau umgeleitet.

Zwischen Kriens Obernau und der Verzweigung Horüti kam es Ende April zu einem Hangrutsch von rund 30 Metern Breite. Seither ist die Kantonsstrasse nur einspurig befahrbar. Für den Lastwagenverkehr war die Strasse zudem bis Mitte Juni aus Sicherheitsgründen gesperrt. Die anstehenden Arbeiten sollen laut Kanton Luzern sicherstellen, dass der Strassenabschnitt bis zum geplanten Ausbau weiterhin einspurig befahrbar bleibt.

Das Ränggloch zwischen Kriens, Littau und Malters wird ab dem 14. August für fünf Wochen gesperrt. Bild: zvg

Sanierungsarbeiten starten planmässig

Die eigentlichen Sanierungs- und Ausbauarbeiten der Rengglochstrasse starten voraussichtlich wie geplant im April 2024. Dies, nachdem sich der Baustart wegen eines Gerichtsfalls verzögert hatte. Die Luzerner Stimmbevölkerung hatte dem Sonderkredit von 53 Millionen Franken vor zwei Jahren mit einem Ja-Anteil von rund 82 Prozent zugestimmt. (abt)