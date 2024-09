Kanton Luzern Diese drei Ukrainerinnen sind seit einem Jahr in unserer Region – so geht es ihnen heute Drei Ukrainerinnen erzählen ihre Geschichte nach einem Jahr Krieg in der Heimat. Während sich zwei integrieren mussten, nahm eine Frau Landsleute bei sich auf. Hilfe kommt auch von der Caritas.

Exklusiv für Abonnenten

Längst nicht alle Ukrainerinnen und Ukrainer, die im vergangenen Jahr in den Kanton Luzern gekommen sind, haben einen Job. Die Hürden, vor allem die sprachlichen, sind für viele zu hoch. Aktuell leben laut der kantonalen Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen (DAF) zirka 3800 Personen mit Schutzstatus S im Kanton Luzern. Davon sind rund 2200 Personen im erwerbsfähigen Alter. Ungefähr 300 davon haben einen Job.

Die Caritas Luzern hat im August 2022 das Projekt «Starthilfe Arbeitsmarkt» ins Leben gerufen und unterstützt ukrainische Geflüchtete bei der Stellensuche. Karin Hunziker, Leiterin Berufliche Integration bei der Caritas Luzern, leitet das Projekt. Sie spricht in Bezug auf die Geflüchteten aus der Ukraine von einer «paradoxen Situation». Denn:

«Einerseits dürfen Personen mit Schutzstatus S sofort arbeiten, andererseits ist der Schutzstatus rückkehrorientiert.»

Das bedeutet: Der Bund sieht keine Massnahmen für die Arbeitsintegration der Geflüchteten mit Status S vor, wobei vereinzelte Kantone solche Massnahmen in eigener Regie lanciert haben. Das Angebot der Caritas ist für die Geflüchteten freiwillig, Interessierte müssen sich selber anmelden. Zurzeit seien rund 120 Personen Teil des Programms. Beschränkt sind die Plätze grundsätzlich nicht, sagt Hunziker. Aber: «Wir nehmen so viele Personen auf, wie es die spendenfinanzierten Ressourcen erlauben.»

Das Programm ist in vier Phasen aufgeteilt. In der ersten informiert die Caritas die Geflüchteten über den Schweizer Arbeitsmarkt und dessen Eigenheiten und Vorschriften. In der zweiten Phase werden Bewerbungsworkshops angeboten. Die Caritas unterstützt die Geflüchteten beim Zusammenstellen eines Bewerbungsdossiers. Die dritte Phase besteht aus Einzelcoachings, es gibt eine individuelle Beratung zur Stellensuche oder zu Qualifizierungsmassnahmen. In der vierten Phase werden Praktikumsplätze, Schnuppereinsätze oder Stellen vermittelt.

«Es passiert immer wieder, dass Geflüchtete das Programm bereits nach der ersten oder zweiten Phase verlassen und selber Stellen suchen», sagt Karin Hunziker. Aktuell seien Vermittlungen gemäss der Phase vier im Gang. «Personen mit mangelnden Sprachkenntnissen sowie geringen Kenntnissen über den Schweizer Arbeitsmarkt beanspruchen eine gewisse Zeit, bis sie vermittelt werden können», erklärt Hunziker. Rund 30 Personen seien zurzeit in der Phase drei mit den Einzelcoachings.

Viele Arbeitgebende seien interessiert, Geflüchtete einzustellen, sagt Hunziker. Doch es gebe verschiedene Hürden. So würden etwa Abschlüsse, wie beispielsweise im Gesundheitswesen, nicht anerkannt. «Ein Anerkennungsverfahren dauert bis zu einem Jahr und kostet Geld.» Zudem seien die Sprachkenntnisse oft nicht ausreichend für eine Anstellung.

«Die Sprache ist die grösste Herausforderung.»

Hinzu kommt laut Hunziker: «Die Bereitschaft für eine lange Einarbeitungsphase zur Qualifizierung ist seitens Arbeitgeber sowie geflüchteten Personen beschränkt, da die Mittel fehlen und unklar ist, wie lange die Schutzsuchenden in der Schweiz bleiben. Zudem schwingt der Wunsch nach einer möglichst raschen Rückkehr in die Ukraine immer mit.» Das habe auch damit zu tun, dass unklar sei, was nach dem Schutzstatus S komme. Dieser ist bis März 2024 bewilligt. «Was danach mit diesen Menschen passiert, ist offen.» Es sei unklar, wie lange die ukrainischen Geflüchteten überhaupt in der Schweiz bleiben dürften. «Auch das ist eine Hürde bei der Arbeitsintegration.»

Karin Hunziker sagt, in der Öffentlichkeit werde oft ein falsches Bild der Geflüchteten transportiert. «Diejenigen, die in den Medien vorkamen, sprachen meistens mindestens Englisch. Das können aber nur wenige Geflüchtete.» Wer Englisch oder Deutsch könne und über eine passende Qualifikation verfüge, finde meist selber einen Job. Probleme hätten die anderen, die nun die Zielgruppe des Programms seien. «Es ist das Naturell der Caritas, den Schwächeren zu helfen.»