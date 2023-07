Kanton Luzern Junge GLP wählt neuen Präsidenten André Miotti folgt auf Tamina Kronenberg. Sie war anderthalb Jahre an der Spitze der Jungpartei und tritt nun kürzer.

André Miotti. Bild: zvg

Die Jungen Grünliberalen des Kantons Luzern haben an ihrer Mitgliederversammlung André Miotti zum neuen Präsidenten gewählt. Die Wahl sei einstimmig erfolgt, heisst es in einer Mitteilung der Partei. Der Horwer (Jahrgang 1995) studiert Geschichte und Politikwissenschaften und arbeitet zudem in der Kommunikation. Innerhalb der Jungpartei war er in den vergangenen anderthalb Jahren für die Kommunikation sowie für den Wahlkampf zuständig.

Miotti folgt auf Tamina Kronenberg, welche das Präsidium nach eineinhalb Jahren abgibt. Sie tritt aus beruflichen Gründen kürzer, bleibt aber im Vorstand der jungen GLP. (cgl)