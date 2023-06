Kanton Luzern Jungfreisinnige lancieren Digitalisierungsinitiative Die Initiative der Jungfreisinnigen fordert, dass der Kanton und die Gemeinden ihre Aufgaben wann immer möglich digital erfüllen.

Wieso analog, wenn’s digital geht? Diese Frage stellen sich viele Menschen - auch in Luzern. Nun lancieren die Jungfreisinnigen eine Digitalisierungsinitiative. Diese fordert, dass der Kanton Luzern und die Gemeinden ihre Aufgaben wann immer möglich digital erfüllen. Die Jungfreisinnigen wollen damit eine Digital-First-Verankerung in der Kantonsverfassung erreichen, wie sie in einer Medienmitteilung schreiben.

Mit Plakaten wie diesem wollen die Jungfreisinnigen auf ihre Initiative aufmerksam machen. Bild: PD

Gemäss den Jungfreisinnigen wäre Luzern damit der erste Kanton schweizweit, der sich in seiner Verfassung explizit zur Digitalisierung und deren konsequenten Umsetzung bekennen würde. Die Digitalisierungsinitiative wurde beim Kanton eingereicht und überprüft. Offizieller Sammelstart ist der 3. Juni. (luz)