Kanton Luzern Kantonaler Musiktag in Ruswil zieht positive Bilanz Anders als vor einem Jahr in Emmen schliesst das Musikfest in Ruswil mit einem positiven Ergebnis ab.

Das Organisationskomitee des Luzerner Kantonal-Musiktags in Ruswil unter der Führung von Mitte-Nationalrat Leo Müller zieht knapp vier Monate nach dem Anlass ein positives Fazit. «Fantastisches Wetter führte zu einem gewaltigen Publikumsaufmarsch: Über all die Tage waren mehr als 25’000 Personen vor Ort», heisst es in einer Mitteilung. Rund 950 Helferinnen und Helfer hätten über 10'000 Einsatzstunden geleistet.

Impressionen des Musiktags in Ruswil. Im Bild: Die Musikgesellschaft Entlebuch. Bild: Boris Bürgisser (Ruswil, 10. 6. 2023)

Auch punkto Finanzen sei das Fest ein Erfolg gewesen. «Das Ziel, den Musiktag in Ruswil auch in finanzieller Hinsicht positiv abzuschliessen, ist erfüllt», lässt sich Leo Müller zitieren. Konkrete Zahlen nennen die Organisatoren allerdings nicht. Der Gewinn kommt den drei organisierenden Vereinen (Musikverein Ruswil, Ortsmusik Rüediswil und Bergmusik Sigigen) zugute. Man könne den drei Trägervereinen einen schönen Obolus in Aussicht stellen, heisst es weiter. Vor einem Jahr sah dies beim Musiktag in Emmen noch anders aus: Damals resultierte ein Defizit von über 100'000 Franken.

Am Luzerner Kantonal-Musiktag waren 40 Jugendmusikformationen und 59 Musikvereine angemeldet. Für die Austragungsgemeinde Ruswil sei der Anlass «beste Werbung» gewesen, teilen die Organisatoren mit. (dlw)