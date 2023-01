Kanton Luzern Kein Führerausweis, Alkohol und Drogen: Mehrere Unfälle übers Wochenende beschäftigten die Polizei Die Luzerner Polizei hatte am Wochenende alle Hände voll zu tun. Bei vier Verunfallten wurde Alkohol festgestellt – in einem Fall reagierte auch der Drogenschnelltest positiv.

Wie die Luzerner Polizei mitteilt, war am Samstagmorgen, kurz nach 1 Uhr, auf der Kreuzstrasse in Weggis ein 33-jähriger Autofahrer in Richtung Luzernerstrasse unterwegs. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Auto und krachte in eine Mauer. Der Mann wurde durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht, der Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,38 Promille. Der Sachschaden beträgt rund 80'000 Franken.

Der Sachschaden beträgt gut 80'000 Franken. Bild: Luzerner Polizei

Die Unfallserie setzte sich am Sonntagmorgen um 3.20 Uhr in der Stadt Luzern fort: Gemäss Polizeiangaben fuhr eine 25-jährige Frau mit dem Auto im Gebiet Hirschengraben gegen ein anderes Fahrzeug, später gegen eine Signaltafel und einen Veloständer. Beim Unfall wurde die Ölwanne des Autos beschädigt, die Frau fuhr allerdings weiter. In der Pfistergasse wurde sie schliesslich von der Polizei angehalten und festgenommen. Die 25-Jährige hatte keinen gültigen Führerausweis, sie verletze sich leicht.

Rund zwei Stunden später fuhr ein 36-jähriger Autofahrer an der Obergrundstrasse gegen eine Lichtsignalanlage. Beim Mann wurde ein Alkoholwert von 1.84 Promille nachgewiesen, zudem reagierte ein Drogenschnelltest positiv auf Benzodiazepine.

Der Unfallfahrer hatte 1.84 Promille im Blut. Bild: Luzerner Polizei

Am Abend kam es in Gettnau zu einem weiteren Unfall. Wie es in der Mitteilung heisst, war ein 71-jähriger Mann stark alkoholisiert mit dem Auto von Huttwil Richtung Willisau unterwegs. Nach dem Staldenkreisel verlor er die Kontrolle über sein Auto und fuhr eine Strassenlaterne um. Der Mann blieb unverletzt, der Alkoholtest zeigte einen Wert von 1.8 Promille.

Der 71-jährige Unfallfahrer war stark alkoholisiert. Bild: Luzerner Polizei

Schliesslich verunfallte nur gut eine halbe Stunde später ein 78-jähriger Mann in Rothenburg – ebenfalls unter Alkoholeinfluss. Der Mann fuhr auf der Bertiswilerstrasse in Richtung Emmenbrücke. Im Kreisel zur Eschenbachstrasse verlor er die Kontrolle über das Auto, wobei er eine Bauabschrankung durchfuhr und danach gegen eine Laterne krachte. Der Mann wurde nicht verletzt. (pl)