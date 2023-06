Kanton Luzern Keine Angst mehr vor Bussen: Politische Meinungsäusserung auf privaten Plakaten dürfte bewilligungsfrei werden Die Luzerner Regierung will die Reklameverordnung lockern. Damit könnte der Abstimmungskampf mit Werbung auf privatem Grund schon früher lanciert werden.

Gleich drei kantonale Vorlagen kommen im Herbst an die Urne: die Volksinitiative «Attraktive Zentren», die Anti-Stau-Initiative und der Kredit für die Erweiterung der Kanti Sursee. Auf privatem Grund darf Werbung in Form von Fahnen und Plakaten dafür oder dagegen erst sechs Wochen vor dem Abstimmungstermin gemacht werden. Ausserhalb dieser Frist brauchen politische Reklamen eine Bewilligung, sonst droht eine Busse. Noch – denn die Regierung will die Verordnung lockern.

Für das Anbringen von Abstimmungsplakaten soll es künftig mehr Spielraum geben. Bild: Urs Flüeler / Keystone

Sie kommt damit einem Anliegen von SVP-Kantonsrätin Vroni Thalmann (Flühli) nach. Mit Ausnahme der GLP haben Mitglieder aus allen Parteien das Postulat unterzeichnet. Das Anliegen dürfte im Luzerner Parlament also beste Chancen haben. Umso mehr, nachdem die Regierung dem Kantonsrat beantragt, das Postulat erheblich zu erklären.

Verstärktes Bedürfnis nach Meinungsäusserung

Diese beobachtet nämlich ein verstärktes Bedürfnis nach politischer Meinungsäusserung unabhängig von Wahlen und Abstimmungen. Dies sei «Zeichen einer lebendigen demokratischen Kultur und angesichts des Stellenwerts der freien politischen Meinungsäusserung nachvollziehbar». Die heutige Ausgestaltung der Reklameverordnung werde dem nicht gerecht.

Die Regierung will darum die Bewilligungspflicht für private politische Reklamen aufheben. Dies gilt allerdings nur für Fahnen und Plakate bis zu einer bestimmten Grösse. Diese muss erst noch festgelegt werden, derzeit gilt ein Maximum von dreieinhalb Quadratmetern. Zudem dürfen die Reklamen weder die Verkehrssicherheit beeinträchtigen noch den Schutz des Orts- und Landschaftsbildes, der Kultur- und Naturdenkmäler und der Aussichtspunkte zu stark tangieren.

Die Gemeinden sollen notfalls eingreifen können. Die Regierung will die Kommunen bei der Verordnungsanpassung «sachgerecht einbeziehen» sowie eine Vernehmlassung zum Änderungsentwurf durchführen. (lf)