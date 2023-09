Kanton Luzern KKLB in Beromünster geht wieder auf – Künstler Wetz bleibt weiterhin präsent Im vergangenen Jahr hat der Künstler Werner Zihlmann den Kunst- und Kulturort verkauft. Nun eröffnet das neue Besitzerpaar das KKLB wieder.

Rund elf Jahre lang hat Werner Zihlmann alias Wetz auf dem Areal des ehemaligen Landessenders in Beromünster ein Kunst- und Kulturzentrum betrieben. Im vergangenen Jahr kündete der Künstler überraschend an, das Projekt weitergeben zu wollen. Ende 2022 hat er das KKLB an das Unternehmerpaar Heinz und Anda Marti verkauft.

Künstler Wetz hat das KKLB während vielen Jahren geprägt. Nun geht es unter neuer Führung wieder auf. Bild: Roger Grütter (Beromünster, 19. 5. 2015)

Laut einer Medienmitteilung vom Donnerstag öffnet das KKLB in Beromünster seine Türen nun wieder, und zwar am 15. und 16. September. Geboten werden diverse Ausstellungen, Hausführungen und Kulinarisches aus der Region.

Heinz und Anda Marti führen in der Stadt Luzern die Lichtwerkstatt «Sinnlicht» an der Industriestrasse, die auch als Kunst-, Kultur- und Messeraum dient. «Unsere Werkstatt bleibt in Luzern, aber wir haben in den letzten Monaten vieles gezügelt und das KKLB zum Kunst- und Kulturort weiterentwickelt», wird Heinz Marti in der Mitteilung zitiert.

Das KKLB soll auch künftig ein Kunst- und Veranstaltungsort sein. So bleiben etwa die beiden Künstler Wetz und Silas Kreienbühl mit ihren Ateliers vor Ort. Auch Kunstführungen durch das Areal werde es weiterhin geben, heisst es in der Mitteilung.

Die Landessender Bistro-Buvette inklusive Sonntagsbrunch werde zum dauerhaften Angebot gehören sowie das Kunst-Brockenhaus «Vintage Bazaar» von Anda Marti. Für Musikgruppen werde es Probemöglichkeiten geben, zudem sei ein Kunst- und Kultur-Hofladen mit lokalen Produkten aus der Umgebung geplant. Kunstschaffende sollen sich dereinst für Residenzen bewerben können, um im KKLB temporär zu arbeiten, zu leben und in Kontakt mit Landschaft und Bevölkerung Inspiration zu finden.