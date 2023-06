Kanton Luzern Küchenbrand in Ettiswil: Hund stirbt infolge einer Rauchvergiftung In Ettiswil ist es am Donnerstagvormittag zu einem Brand in einer Küche gekommen. Beim Ausbruch befanden sich keine Personen in der Wohnung. Die Ursache ist gemäss Polizei noch unklar.

Am Donnerstagvormittag, kurz nach 09:30, bekam die Luzerner Polizei eine Meldung, dass in einer Wohnung an der Surseestrasse in Ettiswil ein Brand ausgebrochen sei. Wie die Polizei mitteilt, befanden sich beim Brandausbruch keine Personen in der Wohnung. Ein Hund starb infolge einer Rauchgasvergiftung, ein weiterer Hund musste durch einen Tierarzt behandelt werden.

Angehörige der Feuerwehr Ettiswil-Alberswil leiteten den Einsatz. Die Brandursache ist gemäss Polizei noch unklar und Gegenstand der laufenden Abklärungen. Der entstandene Sachschaden könne derzeit nicht beziffert werden. (luz)