Kanton Luzern «Lange Nacht der Kirchen»: 9000 Personen waren an der ersten Durchführung dabei Am 2. Juni 2023 fand im Kanton Luzern die erste «Lange Nacht der Kirchen» statt. 100 Kirchgemeinden und Pfarreien veranstalteten im Kanton Events, an welchen rund 9000 Personen teilnahmen.

Blick in die dicht besetzte Kirche in Dagmersellen Bild: Matthias Bühler

9000 Personen nahmen an den Veranstaltungen am 2. Juni im Rahmen des Anlasses «Lange Nacht der Kirchen» teil. Dabei führten 100 Kirchgemeinden und Pfarreien der katholischen, reformierten und christkatholischen Kirchen diverse Anlässe im Kanton Luzern durch. Es standen unter anderem Konzerte, Improtheater, Filmnacht, Barbetrieb oder Lagerfeuer auf dem Programm. In einer Mitteilung bezeichnen die Kirchen die Durchführung als Erfolg. Die Rückmeldungen seien «sehr positiv» gewesen.

Am Lagerfeuer in Beromünster. Bild: Emanuel Ammon

Die «Lange Nacht der Kirchen» gibt es in der Schweiz seit 2016, im Kanton Luzern fand der Anlass zum ersten Mal statt. Er spricht Personen an, welche die Kirche einmal auf eine andere Art erleben möchten. Am 23. Mai 2025 findet der Event zum nächsten Mal statt. (fmü)