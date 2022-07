Kanton Luzern Lehrabschluss bestanden: Rund 3800 Wirtschaftsfachkräfte schlossen ihre Ausbildung ab 3758 Lehrlinge konnten im Kanton Luzern in diesem Jahr ihre Lehre abschliessen. 697 Jugendliche haben die Berufsmaturität erfolgreich absolviert. Es ist ein besonderer Jahrgang: Die Lehrzeit stand im Zeichen von Corona.

Im Kanton Luzern bestanden in diesem Jahr 3758 Lernende ihren Lehrabschluss, schreibt der Kanton in einer Mitteilung. Die Erfolgsquote liege dabei bei 94,56 Prozent. Abschlussprüfungen wurden in 304 Berufen durchgeführt. An rund vierzig Lehrabschlussfeiern erhielten die Jugendlichen ihr Eidgenössisches Berufsattest (EBA) oder Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis (EFZ) und das Berufsmaturitätsdiplom.

286 Lernende – 42 davon mit Berufsmatura – glänzten mit einem sehr guten Resultat und wurden mit einer Ehrenmeldung ausgezeichnet. Das Entspricht 7,6 Prozent aller Lernenden. Eine Kauffrau reüssierte mit einer Note von 5,9. Acht Lernende in den Berufen Anlagenführer, Detailhandel, Landwirt, Lebensmitteltechnologin und Polymechaniker erreichten eine 5,8. Die Ehrenmeldung erhalten alle, die an den Lehrabschlussprüfungen einen Notendurchschnitt von 5,4 und mehr erreicht haben.

Ein besonderer Jahrgang

Christof Spöring, Leiter Dienststelle Berufs- und Weiterbildung, freut sich gemäss Mitteilung besonders über dieses Resultat.

«Die vergangenen zwei Jahre forderten aufgrund der Corona-Einschränkungen von allen Lernenden, Berufsbildnerinnen und Berufsbildner, Lehrbetrieben, Lehrpersonen und Berufsfachschulen Sonderleistungen. Dass die Resultate konstant hoch bleiben, zeigt wie robust das System der Berufsbildung ist.»

Christof Spöring, Leiter Dienststelle Berufs- und Weiterbildung. Bild: Philipp Schmidli

Das Resultat sei nicht selbstverständlich: Die Lernenden der zweijährigen Grundbildung (EBA) durchlebten ihre gesamte Lehrzeit unter Corona-Bedingungen, teilweise betraf dies auch die Lehrstellensuche. Alle Lernenden waren mit Einschränkungen im Betrieb konfrontiert, wie auch mit Fern- oder Hybridunterricht. Durch diese Umstände konnten sich die Lernenden jedoch auch zusätzliche Kompetenzen aneignen.

Für die Durchführung der Qualifikationsverfahren standen dieses Jahr rund 3000 Expertinnen und Experten und 95 Chefexpertinnen und -experten im Einsatz. Sie sind spezifisch ausgebildete Fachleute aus den Branchen, die sich besonders um den Berufsnachwuchs kümmern.

697 Berufsmaturandinnen und Berufsmaturanden

Mit dem erfolgreichen Abschluss der Berufsmaturität erlangen dieses Jahr 697 Berufsmaturandinnen und Berufsmaturanden die Fachhochschulreife. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einer leichten Zunahme - 2021 waren es 646. Mit 58 Prozent haben mehr als die Hälfte der Absolventinnen und Absolventen die Berufsmaturität nach der Lehre abgeschlossen, entweder im berufsbegleitenden oder Vollzeit-Modell.

Am häufigsten werden Berufsmaturitäten der Ausrichtungen «Wirtschaft und Dienstleistungen, Typ Wirtschaft» und «Gesundheit und Soziales» erworben. Die Berufsmaturität «Wirtschaft und Dienstleistungen, Typ Wirtschaft» wird in knapp zwei von drei Fällen während der Lehre, während die Berufsmaturität «Gesundheit und Soziales» in drei von vier Fällen erst nach der Lehre erworben wird. Damit wurden im Kanton Luzern zum ersten Mal mehr Berufsmaturitäten «Gesundheit und Soziales» als «Technik, Architektur, Life Sciences» vergeben. Letztere wurde von etwas mehr als einem Drittel der Absolventinnen und Absolventen lehrbegleitend abgeschlossen. (tos)