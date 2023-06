Kanton Luzern Linienbus kollidiert in Ruswil mit Autoanhänger – Busfahrer leicht verletzt Als ein Bus am Donnerstagabend in Ruswil bei der Haltestelle Neumüli anhielt, um Passagiere aussteigen zu lassen, kam es zu einer Kollision mit einem vorbeifahrenden Auto mit Anhänger.

Ein Linienbus fuhr von Hellbühl in Richtung Ruswil, als er am Donnerstagabend bei der Bushaltestelle Neumüli mit einem Auto mit Anhänger kollidierte. Das teilt die Polizei in einer Meldung mit. Der Unfall passierte, als der Bus bei der Bushaltestelle Neumüli anhielt, um Passagiere aussteigen zu lassen. Zeitgleich fuhr ein Auto mit einem Anhänger auf gleicher Höhe in Richtung Ruswil - dabei kam es zu einer seitlichen Kollision.

In Ruswil kollidierte ein Linienbus mit einem Autoanhänger. Bild: Luzerner Polizei

Wie die Polizei weiter informiert, wurde der 55-Jährige Busfahrer beim Unfall leicht verletzt. Die zehn Fahrgäste, welche sich zum Zeitpunkt des Unfalls im Linienbus befanden, blieben allesamt unverletzt. Infolge des Unfalles kam es auf der Hellbühlerstrasse während rund zwei Stunden zu Verkehrsbehinderungen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 30’000 Franken. (luz)