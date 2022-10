Kanton Luzern «Luzern hat die Krise gut gemeistert» – Regierung gibt sich positives Zeugnis für die Bewältigung der Coronapandemie Der Luzerner Regierungsrat legt seinen Rechenschaftsbericht zur Bewältigung der Coronakrise vor. Darin gibt er sich gute Noten, sieht aber in gewissen Bereichen Optimierungsbedarf.

Die Luzerner Regierung bewertet ihre Arbeit in der Coronakrise. In ihrem Rechenschaftsbericht zur Krisenbewältigung zuhanden des Kantonsrats werden verschiedene Aspekte der Pandemie beleuchtet. Zu diesem Zweck hat das Luzerner Politikberatungsunternehmen Interface 18 Interviews mit 25 Schlüsselpersonen aus der Verwaltung und ausgewählten externen Akteuren durchgeführt.

Entstanden ist ein rund 50-seitiger Bericht. Er betrachtet unterschiedliche Bereiche wie Krisenorganisation, Gesundheit und Soziales, Wirtschaft und Kultur, Bildung, Finanzen sowie politische Prozesse. Der Bericht war vom Kantonsrat in dessen Coronasession vom Juni 2020 gefordert worden.

Empfehlungen des Pandemieplans nicht umgesetzt

Der Fokus des Werks liege auf Lehren und Konsequenzen im Bereich Krisenorganisation und in den besonders betroffenen Sektoren, schreibt die Regierung. Gleichzeitig klopft sich die Exekutive auch auf die eigenen Schultern: «Luzern hat die Krise gut gemeistert», heisst es etwa. Die Pandemie habe den Kanton gefordert wie kein Ereignis zuvor.

Bezug genommen wird unter anderem auf den kantonalen Pandemieplan. Dessen gültige Version stammt aus dem Jahr 2018. «Während sich der Pandemieplan als grundsätzlich nützlich erwiesen hat, ist festzustellen, dass die darin enthaltenen Empfehlungen zur betrieblichen Vorsorge in weiten Teilen nicht umgesetzt worden sind», heisst es.

So seien bei der kantonalen Verwaltung und anderen externen Akteuren keine betrieblichen Pandemiepläne vorgelegen.

«Entsprechend fehlten beim Kanton, bei Spitälern, Heimen, bei der Ärzteschaft und in Betrieben im Frühjahr 2020 die notwendigen Materialien, insbesondere Schutzmasken und Desinfektionsmittel.»

Führungsstab wird neu aufgestellt

Gut funktioniert habe die Krisenorganisation mit dem kantonalen Führungsstab sowie der Taskforce Pandemie. Der Austausch innerhalb dieser Gremien habe sehr gut funktioniert, schreibt die Regierung. Insbesondere die Führung durch den Stabschef Vinzenz Graf sei durch die Mitglieder der Führungsstabsmitglieder positiv hervorgehoben worden.

Vinzenz Graf, Leiter des kantonalen Führungsstabs. Bild: Boris Bürgisser (Reussbühl, 6. Januar 2021)

Dennoch plant die Regierung, den Führungsstab neu aufzustellen. Dies soll per Anfang 2024 geschehen. «Unabhängig von dieser Neuaufstellung will unser Rat in Zukunft sicherstellen, dass der Übergang von der Krisenorganisation in die ordentlichen Strukturen der Verwaltung schneller umgesetzt werden kann», schreibt die Regierung.

Der Bericht befasst sich auch mit der Krisenkommunikation. Diese war während der Pandemie wiederholt kritisiert worden, in Erinnerung bleiben etwa die denkwürdigen Auftritte von Gesundheitsdirektor Guido Graf Ende des vergangenen Jahres. Trotz dieser Turbulenzen schreibt die Regierung nun, dass es «zu keinen grösseren Pannen bei der externen Kommunikation» gekommen sei.

Regierungsrat Guido Graf. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 29. Juni 2022)

Koordination mit anderen Kanton bleibt schwierig

Zur Sprache kommen auch die zum Teil unterschiedlichen Massnahmen in den Zentralschweizer Kantonen. Berühmtestes Beispiel sind wohl die Skigebietsschliessungen, die Luzern Anfang 2021 im Alleingang angeordnet hat. Nun schreibt die Regierung, dass der wöchentliche Austausch zwischen den Gesundheitsdirektoren offen und wertvoll gewesen sei. Aber:

«Es ist offenkundig, dass es politische und wirtschaftliche Unterschiede gibt, welche auch in Zukunft zu voneinander abweichenden Lösungen führen werden.»

Zu den Hilfen für die Wirtschaft schreibt die Regierung: «Die Umsetzung der Härtefallmassnahmen hat insgesamt gut funktioniert.» Jedoch kam aus Wirtschaft die Rückmeldung, zu Beginn der Krise habe ein klares Signal gefehlt, um Unsicherheiten und Existenzängste von Betrieben abzufangen. Im Bereich Bildung habe sich bewährt, dass mit Ausnahme einer Phase zu Beginn der Pandemie am Präsenzunterricht festgehalten werden konnte. Jedoch wird auch kritisiert: «Massnahmen wurden je nach Schule sehr unterschiedlich umgesetzt, was kommunikativ eine grosse Herausforderung darstellte.»

Auch die finanziellen Belastungen werden im Bericht beziffert. Es sei mit einer Belastung der Rechnungen in den Jahren 2020 bis 2022 von rund 170 Millionen Franken zu rechnen, heisst es. Den Löwenanteil machen hier Massnahmen im Gesundheitssystem sowie Hilfen für die Wirtschaft aus.