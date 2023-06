Öffentlichkeitsprinzip Luzerner Bevölkerung soll Akten einfacher einsehen können – auch auf kommunaler Ebene Der Kanton Luzern führt das Öffentlichkeitsprinzip in der Verwaltung ein, nun ist der Gesetzesentwurf da. Dieser geht sogar noch einen Schritt weiter als zunächst verlangt: Auch Gemeinden sollen sich zur Transparenz verpflichten.

Bald ist es mit der Geheimnistuerei vorbei, die Einführung des Öffentlichkeitsprinzips im Kanton Luzern ist wieder einen Schritt weiter. Paul Winiker, Vorsteher des Justiz- und Sicherheitsdepartements, hat einen entsprechenden Gesetzeswurf in die Vernehmlassung geschickt. Bis Ende Oktober können Parteien, Gemeinden und weitere Interessiere Stellung dazu nehmen. Luzern ist notabene der letzte Kanton, der sich vom Geheimhaltungsprinzip verabschiedet.

Akten werden künftig einfacher zugänglich. Symbolbild: Christian Beutler/Keystone

Wer an amtlichen Informationen interessiert ist, erhält künftig schneller Zugang zu einem bestimmten Dokument. Bisher muss eine Person glaubhaft machen, dass sie ein eigenes, schutzwürdiges Interesse daran hat. Auch gegenüber den Medien geben Behörden derzeit oft keine Auskunft zu bestimmten Themen. Nun soll der Spiess umgekehrt werden: Fortan ist es die Verwaltung, die eine gute Begründung braucht, wenn sie Informationen unter Verschluss halten will. Ihre Entscheidung kann vor Gericht angefochten werden.

Vom Öffentlichkeitsprinzip ausgenommen sind Dokumente aus laufenden Verfahren oder hängigen Geschäften von Verwaltung und Regierung. Ebenso Dokumente, die vor der Gesetzesänderung erstellt worden sind.

Zwei SVP-Mitglieder an der Front, trotz Parteiwiderstand

Die Vorlage gründet auf einer Motion der Staatspolitischen Kommission, die der Kantonsrat im Mai des vergangenen Jahres erheblich erklärte. Eingereicht hatte sie Fredy Winiger (SVP) im Juni 2021. Es war eine der letzten Handlungen des damaligen Kommissionspräsidenten, bevor er als Parlamentarier aufhörte.

Von Winiger angestossen, unter Winikers Hand ausgearbeitet: Dass bei der Einführung des Öffentlichkeitsprinzips zwei SVP-Mitglieder federführend sind, ist speziell. Schliesslich ist es jene Fraktion, aus der bei der Behandlung des Geschäfts der mit Abstand grösste Widerstand kam. Viele befürchteten ein «teures Bürokratiemonster», Brisantes trete kaum an die Öffentlichkeit. So stimmten nur drei SVP-Kantonsratsmitglieder für die Einführung, 16 waren dagegen. Der damals amtierende Kantonsratspräsident Rolf Bossart musste sich seiner Stimme enthalten.

Gemeinden müssen Reglement ausarbeiten

Vereinzelt Widerstand gab es auch von den Grünen/Jungen Grünen. Fünf von 13 lehnten die Motion ab. Allerdings nur, weil sie ihnen zu wenig weit ging. Sie störten sich an den Einschränkungen, zu denen etwa gehört, dass das Öffentlichkeitsprinzip nur auf kantonaler Ebene gelten soll. Der Gesetzesentwurf geht in diesem Punkt nun weiter als verlangt: Die Regierung will auch die Gemeinden zur Transparenz verpflichten.

«Es ist unverständlich, wenn für die Gemeinden ein anderer Standard gilt als für den Kanton», begründet Winiker diesen Entscheid. Das genaue Reglement können die Gemeinden selbst erlassen. Tun sie das innert einer noch zu bestimmenden Übergangsfrist nach Inkrafttreten des neuen Gesetzes nicht, gelten die kantonalen Vorschriften.

Winiker hat in Kriens gute Erfahrungen gemacht

Mit dem Öffentlichkeitsprinzip hat Winiker schon Erfahrung. Als es Kriens 2008 als eine der ersten Gemeinden einführte, war er Gemeinderat. «Die Befürchtung, fortan mit vielen Anfragen überschwemmt zu werden, hat sich nicht bewahrheitet. Die Auswirkungen waren sehr bescheiden», erzählt er. «Überhaupt ist der Kanton Luzern schon viel näher am Öffentlichkeitsprinzip dran, als viele meinen», sagt Winiker weiter und nimmt auf aufgeschaltete Dokumente auf den kantonalen Websites Bezug.

Wie die SVP wohl auf die Verschärfung reagiert? Winiker lässt dies weitgehend unkommentiert – er sei auf die Rückmeldungen aus der Vernehmlassung «sehr gespannt».