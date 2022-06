Kanton Luzern Polizei schliesst über den Sommer 22 Polizeiposten Viele Einsätze sowie Grossveranstaltungen im Kanton binden diesen Sommer Kräfte der Polizei. Um die Präsenz im öffentlichen Raum aufrechterhalten zu können, werden temporär kleinere Polizeiposten bis Ende August geschlossen.

Zwei Polizisten beobachten eine Veranstaltung in der Stadt Luzern. Bild: Boris Bürgisser (8. März 2021)

Im Kanton Luzern finden in den Sommermonaten diverse Veranstaltungen statt, welche die Luzerner Polizei nebst dem Grundauftrag, für Sicherheit und Ordnung im Kanton Luzern zu sorgen, zusätzlich fordern. Dazu gehören beispielsweise Sport- oder kulturelle Veranstaltungen, aber auch das Stadtfest in Luzern, heisst es in einer Medienmitteilung der Luzerner Polizei vom Freitag. Gleichzeitig müssen Luzerner Polizistinnen und Polizisten gemäss interkantonalen Vereinbarungen zum Schutz von internationalen Tagungen wie etwa die WTO-Konferenz in Genf, die Ukraine-Konferenz in Lugano oder der Zionistenkongress in Basel eingesetzt werden. Diese zusätzlichen Aufträge binden Ressourcen.

Zwei von drei Polizeiposten betroffen

Um die Leistungen der Polizei im Kanton Luzern und insbesondere die sichtbare Präsenz sowie die Patrouillentätigkeit aufrechterhalten zu können, hat die Polizeiführung beschlossen, vorübergehend auf Aus- und Weiterbildungen im Korps zu verzichten. Weiter werden ab Montag, 13. Juni, bis längstens am 31. August folgende 22 Polizeiposten geschlossen:

Beromünster

Dagmersellen

Entlebuch

Eschenbach

Escholzmatt

Hitzkirch

Horw

Luzern Bahnhof

Luzern Reussbühl

Malters

Meggen

Pfaffnau

Reiden

Root

Rothenburg

Ruswil

Schötz

Sempach

Sörenberg

Triengen

Wolhusen

Zell

Auch der Polizeiposten im Bahnhof Luzern bleibt über die Sommermonate geschlossen. Bild: Luzerner Polizei

Weiterhin geöffnet bleiben somit folgende Posten: Luzern Hirschengraben 17A, Ebikon, Emmen, Emmenbrücke Sprengi (Verkehrspolizei), Hochdorf, Kriens, Schüpfheim, Sursee, Weggis und Willisau. Diese Polizeiposten sind jeweils Montag bis Freitag von 7.30 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 18 Uhr sowie am Samstag von 7.30 bis 12 Uhr geöffnet. (zim)