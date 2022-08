Kanton Luzern Internationaler Drogenring aufgedeckt – sechs Personen festgenommen Im Zentrum der Ermittlungen der Luzerner Strafuntersuchungsbehörden steht eine kriminelle albanische Gruppierung. Ihr wird vorgeworfen, von einer Luzerner Gemeinde aus grosse Mengen an Drogen aus dem Ausland eingeführt und in der Schweiz verkauft zu haben.

Insgesamt rund 160'000 Franken Drogengeld wurden beschlagnahmt. Bild: Staatsanwaltschaft Luzern

Die Luzerner Strafuntersuchungsbehörden haben einen Erfolg gegen die organisierte Kriminalität erzielt. Ein professionell organisierter Drogenring, welcher vom April 2020 bis zum März 2021 im internationalen Drogenhandel aktiv war, sei in einer koordinierten Aktion aufgedeckt worden. Dies schreibt die Luzerner Staatsanwaltschaft am Montag in einer Mitteilung.

Die kriminelle albanische Gruppierung habe dabei von einer Luzerner Gemeinde aus agiert. Um welche Gemeinde es sich handelt, geht aus der Medienmitteilung nicht hervor. Die Verantwortlichen hätten grosse Mengen Drogen in die Schweiz eingeführt und in mindestens 13 Kantonen verkauft.

Im Kanton Luzern wurden fünf Männer und eine Frau aus Albanien festgenommen. Gemäss der Staatsanwaltschaft konnte dem Hauptbeschuldigten der Handel von rund 82 Kilogramm Kokain nachgewiesen werden, bei seinem Komplizen waren es 31 Kilogramm Kokain.

Dem Hauptbeschuldigten konnte der Handel von rund 82 Kilogramm Kokain nachgewiesen werden. Bild: Staatsanwaltschaft Luzern

Die Festnahmen beschränken sich jedoch nicht auf den Kanton Luzern. Wie aus der Medienmitteilung weiter hervorgeht, wurden schweizweit insgesamt 27 involvierte Personen verhaftet. Für alle Personen gilt die Unschuldsvermutung.

Insgesamt wurden 14,5 Kilogramm Kokain, 8 Kilogramm Heroin, 3 Kilogramm Marihuana und über 30 Kilogramm Streckmittel sichergestellt. Dazu kommt Drogengeld in der Höhe von rund 160'000 Franken. (sig)