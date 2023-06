Kanton Luzern Mann fährt in Reiden gegen eine Steinmauer Am Freitagmorgen fuhr ein 35-jähriger Mann in Reiden aus bisher unbekannten Gründen gegen eine Steinmauer. Der Lenker blieb unverletzt.

In Reiden fuhr am Freitagmorgen ein 35-Jähriger Mann auf der Hauptstrasse entlang, als er aus bisher unbekannten Gründen gegen eine Steinmauer prallte. Das teilt die Luzerner Polizei in einer Meldung mit. Der Lenker blieb unverletzt. Ihm wurde der Führerschein abgenommen.

Das Auto erlitt gemäss Polizeiangaben einen Totalschaden. Weil die Strasse durch das Unfallauto mit Motorenöl verschmutzt war, musste die Feuerwehr Wiggertal ausrücken. (luz)