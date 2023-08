Kanton Luzern Mann nach Streit in Fischbach verletzt – mutmasslicher Täter in Basel festgenommen Am Sonntagabend wurde ein Mann in Fischbach erheblich verletzt. Einen Tag später wurde der mutmassliche Täter in Basel gefasst. Die Polizei sucht Zeugen.

In Fischbach wurde ein Mann am Sonntag mit mehreren Schnitt- und Stichverletzungen aufgefunden. Kurz vor halb elf Uhr abends ging bei der Luzerner Polizei die Meldung ein, dass es an der Hauptstrasse zu einer Auseinandersetzung gekommen sei. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, traf sie vor Ort einen 25-jährigen Afghanen mit erheblichen Verletzungen an. Der Mann musste mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden.

Dank umfangreichen Ermittlungen sei der mutmassliche Täter, ein 19-jähriger Afghane, nun am Montag von der Kantonspolizei Basel-Stadt in Basel gefasst worden, heisst es weiter. Das Motiv des Festgenommenen wird derzeit abgeklärt.

Zeugen, welche Angaben zum Vorfall in Fischbach machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 041 248 81 17 zu melden. (mha)