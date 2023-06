Kanton Luzern Mann turnt an Fussballtor und verletzt sich – betrunkene Frau fährt gegen Baum Im Kanton Luzern ist es am Wochenende zu mehreren Unfällen gekommen. So fuhr unter anderem eine eine betrunkene Frau in Malters gegen zwei Bäume, während ein junger Mannin Hasle auf dem Fussballplatz verletzt wurde.

In Malters kam es am Sonntagnachmittag auf dem Fussballplatz «Feldgüetli» zu einem Unfall. So turnte ein 20-jähriger Mann um etwa 16.30 Uhr an einem Fussballtor, bis dieses umkippte. Dabei fiel ihm die Torlatte auf den Rucken. Aufgrund seiner Verletzungen musste der Mann per Helikopter ins Spital geflogen werden.

Dazu ereigneten sich über das Wochenende zwei Verkehrsunfälle, wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt. Unter anderem prallte eine betrunkene Frau am Sonntagmorgen kurz nach 1 Uhr auf der Luzernstrasse in Malters gegen eine Steinrabatte, eine Signaltafel und zwei kleine Bäume. Daraufhin fuhr die 58-Jährige weiter, ohne sich um den Schaden in Höhe von 15'000 Franken zu kümmern. Sie konnte dank Zeugenhinweisen von der Polizei angehalten werden. Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von 1.32 Promille an. Ihr wurde der Führerschein abgenommen. Das Strassenverkehrsamt entscheidet über weitere Massnahmen.

Ein 80-Jähriger verursachte auf der Glaubenbergstrasse in Finsterwald einen Selbstunfall. Bild: PD

Ebenfalls am Sonntagmorgen verursachte ein 80-Jähriger auf der Glaubenbergstrasse in Finsterwald einen Selbstunfall. Der Mann war um etwa 7.45 Uhr in Richtung Entlebuch Dorf unterwegs, als er von der Strasse abkam und in eine Weise rutschte. Er wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht. (lga)