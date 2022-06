Mehr Gesuche als erwartet: Regierungsrat will Mittel für Förderung von Elektro-Ladeinfrastrukturen erhöhen

Der Kanton Luzern hat dieses Jahr eine neue Massnahme als Pilotprojekt in das Förderprogramm Energie aufgenommen. So werden Ladeinfrastrukturen für Elektroautos in Mehrfamilienhäusern finanziell unterstützt. Aufgrund der grossen Nachfrage möchte der Regierungsrat nun mehr Mittel zur Verfügung stellen.