Kanton Luzern Mehrere Unfälle übers Wochenende: Fussgängerin angefahren, Selbstunfälle und ein gefährliches Überholmanöver In Ebikon, Kriens und Aesch sind am Wochenende Verkehrsunfälle passiert. Zwei Personen wurden verletzt.

Im Kanton Luzern ist es am Wochenende zu mehreren Unfällen gekommen, wie die Luzerner Staatsanwaltschaft mitteilt. In Ebikon wurde eine 23-Jährige am Sonntagabend auf der Zugerstrasse beim Überqueren der Strasse von einem Auto erfasst und weggeschleudert. Sie erlitt Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst 144 in ein Spital gebracht. Der Sachschaden am Auto beträgt rund 7500 Franken.

Am Samstagabend kam ein 40-Jähriger bei starkem Regen auf der A14 in Ebikon mit seinem Auto ins Schleudern und fuhr frontal gegen die Leitplanke. Er wurde nicht verletzt, der Sachschaden beträgt rund 7000 Franken.

Das beschädigte Auto auf der Autobahn. Bild: Luzerner Polizei

Auf der Strecke zwischen Aesch und Altwis überholten am Samstagnachmittag ein Auto und ein Roller gleichzeitig einen Traktor. Dabei wurde der Rollerfahrer scheinbar abgedrängt und stürzte. Er wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst 144 in ein Spital gebracht. Der Sachschaden beträgt rund 2000 Franken.

Am Freitagabend verlor ein 18-Jähriger in Kriens auf dem Sternmattweg die Herrschaft über sein Auto. Er fuhr über das Trottoir und danach gegen einen parkierten Lieferwagen. Verletzt wurde niemand. (fmü)