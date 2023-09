Kanton Luzern Mehrere Unfälle, ein Diebstahl und ein verunglückter Fallschirmspringer: Luzerner Polizei im Dauereinsatz Übers Wochenende haben sich im Kanton Luzern diverse Verkehrsunfälle ereignet. Mehrere Personen wurden dabei verletzt. Ausserdem konnte mithilfe von Diensthund Capo ein mutmasslicher Baustellen-Dieb festgenommen werden.

Vier Verkehrsunfälle, ein Einsatz mit Diensthund und ein verunglückter Fallschirmspringer: Die Luzerner Polizei hatte am vergangenen Wochenende alle Hände voll zu tun.

Das Postauto und die Poller wurden stark beschädigt. Bild: Luzerner Polizei (Sursee, 22. 9. 2023)

Am Freitag, kurz vor 7 Uhr, kollidierte am Oberen Graben in Sursee ein Postauto mit zwei versenkbaren Pollern. Beim Unfall wurden drei Fahrgäste sowie der Chauffeur leicht verletzt. Es entstand laut einer Mitteilung der Luzerner Polizei ein Sachschaden von rund 50’000 Franken.

Ein stark beschädigtes Unfallauto. Bild: Luzerner Polizei (Zell, 22. 9. 2023)

In Hüswil, Gemeinde Zell, kam es am Freitag um 17.15 Uhr zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Vier von fünf am Unfall beteiligten Personen klagten über Nackenschmerzen und werden bei Bedarf selbstständig medizinische Betreuung aufsuchen. Die Höhe des Sachschadens kann gemäss Polizeiangaben noch nicht beziffert werden.

Diensthund Capo. Bild: Luzerner Polizei

Am Samstag wurden zwei Personen beim Verladen von Geräten bei einer Baustelle in Altishofen beobachtet. Als sie darauf angesprochen wurden, ergriffen sie zu Fuss die Flucht. Einer der mutmasslichen Täter konnte durch eine Patrouille der Luzerner Polizei angehalten werden, der 24-jährige Rumäne wurde vorläufig festgenommen. Im Einsatz war laut Mitteilung auch Diensthund Capo, der eine Fährte aufnahm und den mutmasslichen Täter nach rund 1,5 Kilometern Fährtenarbeit in die Arme der Patrouille führen konnte.

Ein angetrunkener Autolenker (0,40 Promille) fuhr in der Nacht auf Sonntag um 3.15 Uhr mit mutmasslich übersetzter Geschwindigkeit auf der Hauptstrasse in Buchrain. Auf der Höhe der Einmündung Stegmattstrasse geriet er laut Polizeiangaben auf die linke Fahrbahnhälfte und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Zwei Personen mussten vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Spital gefahren werden. Beim Unfallverursacher wurde der Führerausweis, den er auf Probe hatte, abgenommen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 15’000 Franken.

Am Sonntag, 16.45 Uhr, beabsichtigte ein Autofahrer, den Parkplatz der Seilbahn Hinterbergen in Vitznau zu verlassen. Aus noch ungeklärten Gründen touchierte der 66-jährige Lenker mehrere geparkte Fahrzeuge. Eines der Fahrzeuge wurde dabei einen Abhang hinuntergestossen, ein anderes in die Seilbahnstation geschoben. Verletzt wurde gemäss Mitteilung niemand, der Sachschaden beträgt rund 25’000 Franken.

In Neudorf, Gemeinde Beromünster, 15 Uhr, ist ein Fallschirmspringer verunglückt. Er verletzte sich bei der Landung beim Flugfeld leicht und musste vom Rettungsdienst in ein Spital eingeliefert werden. (zim)