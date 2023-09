Kanton Luzern Mehrere Verkehrsunfälle am Wochenende: Schwerer Traktorunfall in Luthern Bad Über das Wochenende ereigneten sich im Kanton Luzern gleich vier Verkehrsunfälle. Vier Personen wurden dabei verletzt, zwei davon erheblich.

Gleich viermal musste die Luzerner Polizei am Sonntag und in der Nacht auf Montag zu Verkehrsunfällen ausrücken. Wie die Staatsanwaltschaft Luzern am Montag mitteilte, wurden bei den Unfällen vier Personen verletzt, zwei davon erheblich.

Sempach: Velofahrer erheblich verletzt

Am Sonntag, kurz vor 13 Uhr, kam es beim Kreisel «Dreiangel» in Sempach zu einem Unfall zwischen einem Auto und Velo. Der Velofahrer stürzte und wurde dabei erheblich verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst 144 in das Spital überführt. Der Gesamtsachschaden liegt laut Polizeiangaben bei rund 13’000 Franken.

Selbstunfall in der Stadt Luzern

Die linke Autotür wurde bei der Kollision mit dem Hydranten stark beschädigt. Bild: Luzerner Polizei (Luzern, 17. 9. 2023)

Gleichentags verlor ein 19-jähriger Autofahrer nach 14.15 Uhr auf der Adligenswilerstrasse in Luzern die Kontrolle über das Auto. Im Kreisel «Unterlöchli» prallte er damit gegen einen Hydranten. Der Lenker blieb unverletzt, das Auto wurde jedoch stark beschädigt. Der Gesamtschaden liegt bei rund 9000 Franken. Im Einsatz stand auch die Feuerwehr Stadt Luzern.

Schwerer Traktorunfall in Luthern Bad

Ebenfalls am Sonntag, 15.45 Uhr, kam in Luthern Bad eine 17-jährige Frau im Gebiet Bodenenzi mit einem Traktor von der Strasse ab. Sie geriet auf eine stark abfallende Wiese und der Traktor überschlug sich in der Folge mehrfach. Die Lenkerin wurde bei diesem Unfall erheblich verletzt. Ein Rettungshelikopter hat sie in ein Spital geflogen. Die Beifahrerin konnte sich mit einem Sprung vom Traktor retten und wurde dabei leicht verletzt.

Selbstunfall in Schongau

Das Unfallauto blieb auf der Wiese stehen. Bild: Luzerner Polizei (18. 9. 2023)

In der Nacht auf Montag, um 00.45 Uhr, verursachte ein 51-jähriger Autofahrer auf der Münswangerstrasse in Schongau einen Selbstunfall. Er kam mit seinem Auto von der Strasse ab, fuhr gegen einen Zaun und danach unkontrolliert über eine Wiese. Dort prallte das Fahrzeug gegen zwei Bäume. Der Lenker wurde vom Rettungsdienst 144 mit leichten Verletzungen in das Spital gebracht. Ein Atemlufttest ergab bei ihm einen Wert von 1,14 Promille. Der Gesamtsachschaden liegt laut Polizeiangaben bei zirka 40’000 Franken. Die Luzerner Polizei hat dem Autofahrer den Führerausweis abgenommen. (zim)