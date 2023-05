Kanton Luzern Person bei Auffahrkollision in Malters verletzt – alkoholisierte Frau fährt in Wolhusen gegen Zaun Über das Wochenende kam es im Kanton Luzern zu diversen Verkehrsunfällen. Bei einer Auffahrkollision in Malters wurde eine Person verletzt und in das Spital gebracht. In Wolhusen fuhr eine alkoholisierte Frau gegen einen Gartenzaun.

Über das vergangene Wochenende ist es im Kanton Luzern zu diversen Verkehrsunfällen gekommen. Bei einer Auffahrkollision in Malters ist eine Frau verletzt und daraufhin zur Kontrolle ins Spital gebracht worden. Weitere Unfälle ereigneten sich in Buchrain, Wolhusen, Schötz, Schenkon und Emmebrücke. Das teilt die Luzerner Polizei in einer Meldung mit.

Am Samstagmorgen fuhr ein Mann in Schenkon auf der Münsterstrasse mit dem Auto gegen einen Tanklastwagen. Bild: Luzerner Polizei

In Schenkon etwa fuhr ein Mann am Samstagmorgen auf der Münsterstrasse mit dem Auto gegen einen Tanklastwagen. Als der vorausfahrende Lastwagen plötzlich bremste, konnte der Autofahrer nicht mehr reagieren und fuhr in dessen Heck. Verletzt wurde niemand. Am frühen Sonntagmorgen verunfallte derweil ein 29-jähriger Mann mit dem Auto in Emmenbrücke auf der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Norden. Gemäss der Luzerner Polizei kam er aus bisher unbekannten Gründen von der Strasse ab und fuhr in das Bankett. Auch hier wurde niemand verletzt.

In Schötz fuhr ein 18-jähriger Mann am Sonntagabend ohne gültigen Führerausweis mit einem Auto gegen eine Thuja-Hecke. Danach entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Gemäss Polizei konnte der Unfallfahrer inzwischen ermittelt werden. In Wolhusen wurde wiederum eine alkoholisierte Autofahrerin von der Polizei gestoppt. Sie fuhr mit dem Auto gegen einen Gartenzaun, eine Stützmauer und einen Container. Die Polizei hat der Lenkerin daraufhin den Führerausweis abgenommen. (luz)