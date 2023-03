Kanton Luzern Mehrere Verkehrsunfälle unter Alkohol- und Drogeneinfluss Über das Wochenende kam es zu diversen Verkehrsunfällen im Kanton Luzern. Allen betroffenen Lenkerinnen und Lenkern wurde der Führerausweis abgenommen. Zwei Personen wurden zur Kontrolle in ein Spital gebracht.

Am Samstagabend kontrollierte die Luzerner Polizei in Emmenbrücke eine 46-jährige Frau aus Bulgarien. Ein Atemlufttest ergab bei ihr einen Wert 1,14 Promille, wie die Staatsanwaltschaft Luzern am Montag mitteilte. Alkoholisiert mit 1,72 Promille war auch eine weitere 36-jährige Frau aus Bulgarien. Sie wurde von der Polizei am frühen Sonntagmorgen ebenfalls in Emmenbrücke gestoppt.

Gleichentags war um ca. 22.15 Uhr ein Autofahrer von Schötz in Richtung Dagmersellen unterwegs. Beim Linksabbiegen in eine Seitenstrasse kam es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Auto, dessen Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Zwei Personen wurden zur Kontrolle in ein Spital gebracht. Beim alkoholisierten Autofahrer, einem 23-jährigen Portugiesen, ergab der Alkoholtest einen Wert von 2,52 Promille.

Junglenker verliert unter Alkohol- und Drogeneinfluss Kontrolle über Auto

Am frühen Sonntagmorgen, ca. 4 Uhr, verursachte ein 20-jähriger Schweizer einen Selbstunfall in Gunzwil. Auf der Strecke zwischen Beromünster und Schenkon verlor er die Kontrolle über sein Auto und fuhr gegen einen Baum. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,6 Promille. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv. Der Gesamtsachschaden liegt laut Polizeiangaben bei 6000 Franken.

Am Sonntagabend, ca. 19.45 Uhr, verursachte ein ebenfalls 20-jähriger Mann aus Kroatien in der Stadt Luzern einen Selbstunfall. Auf der Obergrundstrasse verlor er die Kontrolle über sein Auto und fuhr gegen ein parkiertes Auto. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden liegt bei rund 12’000 Franken.

Allen erwähnten Lenkerinnen und Lenkern wurde von der Luzerner Polizei der Führerausweis abgenommen und gesperrt. Das Strassenverkehrsamt wird über allfällige weitere Massnahmen entscheiden. Zudem wurden die Lenkerinnen und Lenker bei den zuständigen Staatsanwaltschaften angezeigt. (zim)