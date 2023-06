Kanton Luzern Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfällen übers Wochenende Fünf Verkehrsunfälle und eine Panne hielten die Luzerner Polizei am Samstag und am Sonntag auf Trab. Mehrere Personen wurden erheblich verletzt.

Am Samstag musste die Luzerner Polizei wegen zwei Motorrad-Unfällen ausrücken. Zum ersten Unfall kam es laut Mitteilung um 11.15 Uhr in Kriens. Ein Motorradfahrer fuhr gegen das Heck eines Autos, welches vor einem Fussgängerstreifen abbremste. Er wurde vom Rettungsdienst mit Verletzungen ins Spital gebracht. Zu einem Selbstunfall kam es am Samstagnachmittag um 16 Uhr in der Lammschlucht. Die 52-jährige Motorradfahrerin verletzte sich dabei erheblich und musste mit dem Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden.

Der Sonntag begann für die Luzerner Polizei mit einer 40-jährigen Autofahrerin, die um 10.30 Uhr auf der Autobahn A14 in Fahrtrichtung Zug eine Fahrzeugpanne hatte. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,58 Promille. Der Frau wurde der Führerausweis abgenommen. Etwas später, um 11.15 Uhr, verunfallte in Sursee eine 40-jährige Frau mit dem Velo und verletzte sich dabei erheblich. Sie wurde vom Rettungsdienst in das Spital gebracht. Bei Knutwil kam es um 18 Uhr zu einem Auffahrunfall zwischen einem Reisecar und einem Auto. Verletzt wurde niemand.

Ein weiterer Unfall ereignete sich kurz vor 19 Uhr in Gisikon. Im Kreisel auf der Kantonsstrasse bremste ein Mann sein Motorrad ab. Der nachfolgende Motorradfahrer fuhr in das Heck des stehenden Motorrades. Beide Männer stürzten und wurden zum Teil erheblich verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in ein Spital. Der Gesamtsachschaden liegt bei 7000 Franken. (tos)