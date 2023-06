Kanton Luzern Michaela Tschuor, Armin Hartmann und Ylfete Fanaj als Regierungsräte vereidigt Die neu gewählten Luzerner Regierungsräte haben am Dienstag vor dem Parlament ihren Eid abgelegt. Am 1. Juli werden sie ihr Amt antreten. Derweil hat der Kantonsrat Fabian Peter zum Regierungspräsidenten gewählt.

Die neuen Luzerner Regierungsräte bestätigten neben Standesweibelin Anita Imfeld (links) ihre Wahl, von links: MIchaela Tschuor, Armin Hartmann und Ylfete Fanaj. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 20. 6. 2023)

Nun sind sie vollwertige Regierungsräte: Michaela Tschuor (Mitte), Armin Hartmann (SVP) und Ylfete Fanaj (SP) haben am Dienstag vor dem Kantonsrat ihren Eid respektive ihr Gelübde abgelegt. Zuvor sind die drei als Kantonsräte verabschiedet worden. Sie erhielten je eine silberne Medaille aus dem Jahr 1386. Kantonsratspräsidentin Judith Schmutz würdigte Michaela Tschuors grossen Einsatz trotz kurzer Amtszeit als Kantonsrätin, Armin Hartmanns Erfahrung von 16 Jahren im Parlament, wovon auch die Regierung profitieren konnte, und Ylfete Fanajs Verdienste als Ratspräsidentin sowie leidenschaftliche Politikerin. Amtsantritt ist am 1. Juli.

Drittbestes Resultat seit 14 Jahren

Gleichentags ist FDP-Regierungsrat Fabian Peter vom Luzerner Kantonsparlament mit 100 von 113 gültigen Stimmen zum Regierungspräsidenten bis im Sommer 2024 gewählt worden, was das drittbeste Resultat seit 2009 bedeutet. Der Inwiler ist 2019 in die Luzerner Regierung gewählt worden und steht dem Gremium zum ersten Mal vor. Als Regierungsvizepräsidenten wählte der Kantonsrat mit 93 Stimmen Mitte-Regierungsrat Reto Wyss. Der Rothenburger sitzt seit 2011 in der Luzerner Regierung und war bereits zwei Mal Primus inter Pares. Sowohl Fabian Peter als auch Reto Wyss erhielten lang anhaltenden Applaus von den Kantonsräten und von den Besuchern auf der Tribüne.

Für die Amtsdauer bis 2027 wiedergewählt worden sind Staatsschreiber Vincenz Blaser, Finanzkontrollenleiterin Karin Fein und der kantonale Datenschutzbeauftragte Matthias R. Schönbächler. Als externe Revisionsstelle hat das Kantonsparlament die Lufida Revisions AG bestimmt. Zudem ist mit Fabienne Baume für den Rest der Amtsdauer bis 2026 eine neue Bezirksrichterin am Bezirksgericht Kriens gewählt worden.