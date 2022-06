Kanton Luzern Mit 54 km/h zu schnell auf der Autobahn unterwegs – warum ein Mann dafür über 15'000 Franken bezahlen muss Seine zu schnelle Fahrt kommt einen Lenker teuer zu stehen: Zwar konnte er die Geldstrafe mittels Einsprachen reduzieren. Der Gang ans Bundesgericht zahlte sich aber trotzdem nicht aus – wegen der Verfahrenskosten.

Seine rassige Fahrt auf der Autobahn A2 hatte für einen Autolenker happige finanzielle Folgen. Symbolbild: Pius Amrein

Alles begann mit einer Fahrt auf der Autobahn A2 im Kanton Luzern vor drei Jahren: Ein Mann fuhr in Begleitung seines Bruders 54 km/h über der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h. Die Quittung dafür liess nicht lange auf sich warten: Die Staatsanwaltschaft Sursee erklärte den Schnellfahrer schuldig und verurteilte ihn zu einer unbedingten Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 90 Franken.

In dieser Summe war auch ein Betrag von einem früheren Strafbefehl aus dem Aargau enthalten, da der Lenker mit der zu schnellen Fahrt auf dem Luzerner Kantonsgebiet die Probezeit missachtete.

Aus heutiger Sicht hätte der Mann die Zahlung von 8100 Franken akzeptieren sollen. Das tat er jedoch zu seinem eigenen Nachteil nicht, wie ein Urteil des Bundesgerichts zeigt. Nach dem Gang durch alle Instanzen beläuft sich die Rechnung nun auf fast doppelt so viel – nämlich 15'335 Franken.

Gutachten als Kostentreiber

Die erste Änderung an der Höhe der festgesetzten Geldstrafe erfolgte, nachdem der Schnellfahrer Einsprache gegen den Strafbefehl eingereicht hatte. Aufgrund dessen nahm die Staatsanwaltschaft weitere Untersuchungen vor. Insbesondere liess sie den Mann durch einen Arzt begutachten, weil er ausgesagt hatte, zum Zeitpunkt der Geschwindigkeitsüberschreitung verfolgt worden zu sein.

In einem korrigierten Strafbefehl wurde die Geldstrafe daraufhin auf 60 Tagessätze zu je 90 Franken reduziert, nach einer nochmaligen Einsprache gar auf 60 Tagessätze zu je 30 Franken. Was auf den ersten Blick ein Erfolg des Einsprechers scheint, hatte jedoch seine Kehrseite. Konkret: Die Verfahrenskosten in der Höhe von 9735 Franken, die grösstenteils auf die Erstellung des Gutachtens zurückzuführen sind.

Es gilt das Verursacher-Prinzip

Der Betrag wurde von der Staatsanwaltschaft vollständig auf den Beschuldigten abgewälzt. Diesen Entscheid bestätigten sowohl das Bezirksgericht Willisau, das Kantonsgericht Luzern als nun auch das Bundesgericht. Dadurch fielen für den Mann weitere Verfahrenskosten von total 3800 Franken an.

Denn es gilt das Verursacher-Prinzip: Eine verurteilte Person muss grundsätzlich für das von ihr verursachte Verfahren aufkommen. Eine Ausnahme ist nur dann möglich, wenn die Strafbehörden durch «unnötige oder fehlerhafte Verfahrenshandlungen» Kosten verursachen.

Dies war vorliegend in den Augen des Bundesgerichts nicht der Fall. Der Beschwerdeführer vermöge nicht darzulegen, dass die Untersuchung unsorgfältig geführt worden sei und so unverhältnismässig hohe Kosten verursacht habe, heisst es im Urteil.