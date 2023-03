Kanton Luzern Mit E-Bike in Heckscheibe geprallt und Kontrolle über Auto verloren: Mehrere Verkehrsunfälle über das Wochenende Nach verschiedenen Unfällen in Beromünster und auf der Autobahn A2 bei Luzern mussten zwei Personen ins Spital gebracht werden.

Am vergangenen Wochenende haben sich im Kanton Luzern diverse Verkehrsunfälle ereignet. In zwei Fällen wurden Personen verletzt und mussten in ein Spital gebracht werden, wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt.

Die Gründe für den Selbstunfall in Beromünster sind noch unklar. Bild: Luzerner Polizei

So kam es in Beromünster am frühen Samstagmorgen zu einem Selbstunfall. Dieser ereignete sich in der Schuelgass, wo es aus bisher noch unbekannten Gründen zu einer Kollision mit einem Kandelaber gekommen ist. Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt, der Gesamtsachschaden beträgt rund 20'000 Franken.

Zu einem weiteren Verkehrsunfall in Beromünster kam es am Samstagnachmittag, wobei eine 25-Jährige Frau schwerer verletzt wurde. Weil ein Auto vor ihr abbremste, bremste die Frau ihr E-Bike stark ab, fiel daraufhin vom Velo und schleuderte in die Heckscheibe des Autos. Sie wurde danach vom Rettungsdienst in ein Spital gebracht.

Am Sonntagmorgen kam es derweil auch auf der Autobahn A2 bei Luzern zu einem Unfall. Ein 37-Jähriger Mann aus Portugal war mit seinem Auto in Richtung Norden unterwegs, als er kurz vor der Ausfahrt Emmen-Süd die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen einen Betonpfeiler fuhr. Der Autofahrer wurde gemäss Polizeiangaben zur Kontrolle ins Spital gefahren. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 40'000 Franken. (luz)