Kanton Luzern Mit steigendem Alter bilden sich Männer häufiger weiter als Frauen 2021 nahmen gut zwei Drittel der Luzerner Bevölkerung im Alter zwischen 15 und 74 Jahren an einer Aus- und/oder Weiterbildung teil oder bildeten sich selbstständig weiter.

Im Jahr 2021 gaben 69 Prozent der Luzerner Bevölkerung im Alter zwischen 15 und 74 Jahren an, in den letzten 12 Monaten an mindestens einer Bildungsaktivität teilgenommen zu haben – sei dies eine Ausbildung, eine Weiterbildung oder selbstständiges Lernen. Die Teilnahme variiert laut einer Mitteilung von Lustat Luzern Statistik deutlich nach Alter: Die höchste Bildungsaktivität wiesen die 15- bis 24-Jährigen auf, am wenigsten bildungsaktiv waren die 65- bis 74-Jährigen.

Auffällig ist, dass im Alter zwischen 60 und 74 Jahren Frauen (25 Prozent) klar seltener eine Weiterbildung besuchten als Männer (36 Prozent). Auch nahmen 2021, nicht zuletzt coronabedingt, deutlich weniger Personen an Weiterbildungen teil als noch 2016. (zim)