Kanton Luzern Mitte stellt neu die Mehrheit im Trienger Gemeinderat Beat Erni ist in stiller Wahl zum Gemeinderat gewählt worden. Damit verliert die FDP einen Sitz in der Trienger Exekutive.

Der Trienger Gemeinderat ist wieder komplett. Beat Erni von der Mitte ist am Montag in stiller Wahl gewählt worden. Die Ersatzwahl wurde nötig, weil die bisherige Gemeinderätin Isabelle Kunz-Schwegler (SVP) im Mai ins Gemeindepräsidium gewählt worden ist. Mit der stillen Wahl Ernis sind nun alle Plätze im Gemeinderat wieder besetzt.

Die Wahl hat Auswirkungen auf das Kräfteverhältnis der Parteien in der Trienger Exekutive. Die FDP verliert in der Gemeinde, in der sie jahrzehntelang das politische Geschehen dominiert hat, nicht nur den Gemeindepräsidenten. Neu gibt es sogar eine Mehrheit der Mitte. Die Partei hat nun drei Sitze, FDP und SVP je einen. (dlw)