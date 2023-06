Kanton Luzern Motorradfahrer bei Kollision in Schongau schwer verletzt Bei einem Unfall in Schongau ist am Donnerstagnachmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der 57-Jährige musste durch einen Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden.

Am Donnerstagnachmittag stürze ein 57-Jähriger Motorradfahrer bei einer Kollision in Schongau. Er musste mit schweren Verletzungen ins Spital geflogen werden. Bild: Symbolbild

Am Donnerstagnachmittag fuhr ein Motorradfahrer auf der Mettmenstrasse von Schongau in Richtung Aesch, als er mit einem Auto kollidierte. Wie die Luzerner Polizei informiert, kam es zum Unfall, als der Motorradfahrer und eine Autofahrerin bei der Einmündung der Niederschongauerstrasse gleichzeitig nach links in die Mettmenstrasse einbogen.

Der 57-jährige Motorradfahrer stürzte bei der Kollision und zog sich schwere Verletzungen zu. Er musste durch einen Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden. Gemäss Polizei beläuft sich der Sachschaden auf rund 16’000 Franken. (luz)