Kanton Luzern Motorradfahrer fährt Knaben an und haut ab – mehrere Unfälle hielten die Polizei am Wochenende auf Trab Die Luzerner Polizei kontrollierte am Wochenende mehrere alkoholisierte Verkehrsteilnehmer. Zudem wurde in Schötz ein Junge von einem Motorradfahrer angefahren und leicht verletzt.

Am Wochenende musste die Luzerner Polizei gleich mehrere Male ausrücken. So hat sie am Samstagmorgen in Wolhusen einen alkoholisierten Autofahrer kontrolliert. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,54 Promille. Die Polizei hat dem 45-jährigen Polen den Führerausweis abgenommen. Gleichentags kollidierten in Escholzmatt auf der Hauptstrasse ein Auto und ein Velo. Der Velofahrer musste mit Verletzungen ins Spital gebracht werden. Der Sachschaden liegt bei 7500 Franken.

Am Samstagabend hat ein Motorradfahrer einen 11-jährigen Knaben auf einem Fussgängerstreifen auf der Luzernerstrasse in Schötz angefahren, wie die Polizei weiter schreibt. Er ist weitergefahren, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der Knabe, der mit einer Gruppe von Jugendlichen mit E-Trottinetts und Velos unterwegs war, wurde vom Rettungsdienst 144 ins Spital gebracht. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Sonntagnachmittag stoppte die Polizei in Malters einen Autofahrer, der in der 80er-Zone mit einer Nettogeschwindigkeit von 117 km/h unterwegs war. Die Polizei hat dem 44-Jährigen den Führerausweis abgenommen. Stark alkoholisiert war zudem ein Mann, welcher ebenfalls am Sonntagnachmittag in Wolhusen mit einem E-Scooter stürzte und sich dabei leicht verletzte. Der 35-Jährige aus Deutschland hatte einen Alkoholwert von 2,76 Promille. Er wurde vom Rettungsdienst 144 zur Kontrolle ins Spital gefahren. (tos)