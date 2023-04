Kanton Luzern Einbrecher in Meggen von Polizeihund Mitch gestellt Ein 33-jähriger Mann fiel in einem Quartier verdächtig auf. Er wird verdächtigt, eingebrochen zu haben. Im Wald konnte die Polizei schliesslich Einbruchswerkzeug sicherstellen.

Der Polizeihund «Mitch» konnte am vergangenen Wochenende einen mutmasslichen Einbrecher in Meggen stellen. Bild: Luzerner Polizei

In Meggen wurde am späten Samstagabend ein mutmasslicher Einbrecher überrascht. Dies wurde der Luzerner Polizei gemeldet, wie es in einer Mitteilung heisst. Der Mann fiel zuvor in einem Quartier verdächtig auf und sei daraufhin zu Fuss geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, konnte der Mann im Rahmen der Fahndung von Polizeihund Mitch gestellt und anschliessend festgenommen werden.

«Mitch» habe eine Fährte aufnehmen und nach längerer Arbeit den Tatverdächtigen im Wald stellen können. Am Festnahmeort konnte das mutmassliche Einbruchswerkzeug gefunden und sichergestellt werden. Gemäss der Luzerner Polizei handelt es sich bei der festgenommenen Person um einen 33-jährigen Chinesen. (luz)