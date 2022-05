Kanton Luzern Nach Panne beim letzten Update erhält die Dienststelle Steuern Support von IT-Spezialisten Die Weiterentwicklung der Steuersoftware hat im Kanton Luzern für einigen Ärger gesorgt. Nun passt der Kanton die Zuständigkeiten an. Einen direkten Zusammenhang mit den technischen Problemen gebe es jedoch nicht.

Eine Software herunterladen, auf dem Computer installieren und die Steuererklärung ausfüllen: Was die Luzernerinnen und Luzerner seit Jahren machen, gilt inzwischen als veraltet. Immer mehr gefragt ist eine Internet-Steuererklärung, welche direkt im Browser funktioniert – unabhängig vom Gerät.

Eine solche will auch der Kanton Luzern beschaffen. Wann genau, lässt das Finanzdepartement derzeit noch offen. Dies hänge insbesondere mit dem Serviceportal zusammen, auf welchem der Kanton seine Dienstleistungen bündeln will.

Dienststelle Informatik beschafft neu Internet-Steuererklärung

Eine Aussage des Regierungsrats lässt allerdings aufhorchen:

«Die Beschaffung der Internet-Steuererklärung wird neu erstmals durch die Dienststelle Informatik erfolgen»,

schreibt er in der Antwort auf eine Anfrage von Kantonsrätin Simone Brunner (SP, Luzern).

Ist das nun also eine Folge der missglückten Weiterentwicklung der Steuersoftware, welche für einigen Ärger gesorgt hatte? Beim Finanzdepartement spricht man von einem «gängigen Prozedere». Die Dienststelle Steuern werde – wie andere auch – von der Dienststelle Informatik und vom Rechtsdienst unterstützt. Die fachliche und inhaltliche Verantwortung für die Beschaffung liege weiterhin bei der Dienststelle Steuern. Es handle sich um eine optimale Nutzung aller benötigten Fachkenntnisse.

Langjährige Zusammenarbeit: Regierung spricht von «Spannungsfeld»

Nach der Weiterentwicklung der Steuersoftware hatte sich die Wettbewerbskommission (Weko) eingeschaltet, weil sie eine mögliche Verletzung des Beschaffungsrechts vermutete. Dies vor allem wegen der langjährigen Zusammenarbeit zwischen dem Kanton Luzern und der Entwicklerfirma.

Der Regierungsrat schreibt in der Antwort auf Brunners Vorstoss von einem «Spannungsfeld», in dem man sich bewege. Weil es im Bereich der Steuersoftware «praktisch keinen Markt» gebe und aufgrund hoher Investitionskosten, sei man auf langfristige Verträge angewiesen. Die Beschaffung der Internet-Steuererklärung will der Kanton Luzern aber öffentlich ausschreiben, wie es auf Anfrage heisst. Die Software soll zudem der Weko – wie gefordert – vorgelegt werden.