Kanton Luzern SMS-Warnung vor Wolf im Kanton Luzern – bisher keine Bestätigung In der Zentralschweiz werden immer mehr Wölfe gesehen. Nun setzte der Kanton eine SMS-Warnmeldung zur einer möglichen Sichtung ab. Dass es sich dabei wirklich um einen Wolf gehandelt hat, ist nicht sicher.

Im Kanton Luzern konnte die Sichtung eines Wolfes nicht verifiziert werden. Bild: Archiv

«Herdenschutzmassnahmen treffen, Zäune kontrollieren. Im Schadenfall kantonale Wildhut kontaktieren.» Darüber hat der Kanton in seinem SMS-Warndienst am Dienstag informiert. Dabei handelt es sich um eine mögliche Wolfssichtung im Riedwald in der Gemeinde Wikon. Auf Nachfrage heisst es bei der Abteilung Natur, Jagd und Fischerei, dass es sich dabei nicht um einen bestätigten Nachweis handelt.

Wildhüter Daniel Schmid sagt, es auch ein Hund oder ein anderes Tier handeln könnte. Eindeutige Hinweise wie beispielsweise Spuren habe es keine gegeben. Diese seien im Winter besser erkennbar. Auch Risse gab es bisher keine.

«Zum letzten Riss im Kanton Luzern kam es am 2. Januar 2021.»

Auch wenn momentan noch keine Wolfspräsenz belegt werden kann, sind solche laut Schmid nicht auszuschliessen. Das Bewusstsein dafür sei besonders wichtig. «Es ist genug Dynamik in Gang und der Wolf kann jederzeit und überall auftauchen.» (rad)