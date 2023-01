Kanton Luzern Neues Altersleitbild zeigt sieben Handlungsfelder auf – eines ist für die SP zu wenig fortschrittlich Um gute Lebensbedingungen im Alter zu gewährleisten, braucht es eine umfassende Alterspolitik. Das neue Altersleitbild des Kantons Luzern bildet die Basis dafür.

Die Zahl der älteren Menschen steigt stetig an. Einerseits hat die Lebenserwartung im Vergleich zu früher zugenommen, andererseits kommen die geburtenstarken Jahrgänge der Nachkriegszeit nun ins Pensionsalter.

Im Kanton Luzern lebten gemäss Lustat Statistik vergangenes Jahr 66'012 Personen im Alter zwischen 65 und 84 Jahren und 11'010 Personen ab 85 Jahren aufwärts. Zusammengezählt sind dies 77'022 Personen ab 65 Jahren. Dies entspricht 18,3 Prozent der gesamten Wohnbevölkerung. Im Jahr 2000 waren es mit 50'901 Personen ab 65 Jahren aufwärts (14,7 Prozent) noch deutlich weniger.

Damit im Kanton Luzern ein gutes Altern möglich ist, nimmt die Alterspolitik einen wichtigen Stellenwert ein. Als «Basis für eine alle Lebensbereiche umfassende Alterspolitik im Kanton Luzern» dient das neue Altersleitbild, das der Regierungsrat kürzlich verabschiedet hat. Es richtet sich an politische Behörden, kantonale, kommunale und kirchliche Stellen, verschiedene Organisationen und Betriebe, welche Dienstleistungen für ältere Menschen anbieten, sowie an die Wirtschaft. Wie im Leitbild festgehalten wird, zeigt es die Schwerpunkte auf, «damit die Verantwortlichen ihr Handeln an gemeinsamen Grundsätzen und Leitsätzen ausrichten können».

Vielfalt der Lebensläufe stärker berücksichtigen

«Das neue Altersleitbild greift Themen auf, die seit 2010 an Bedeutung gewonnen haben, wie beispielsweise Demenz oder Palliativ Care», sagt Edith Lang, Leiterin der Dienststelle Soziales und Gesellschaft. Es gehe noch stärker auf die Vielfalt der Lebensverläufe ein. «Die individuelle Lebensqualität und die Selbstbestimmung haben heute eine grössere Bedeutung», so Lang.

Mehrere Grundsätze des Altersleitbildes sind hergeleitet aus dem Grundrechtskatalog für ältere Menschen in der Schweiz und dem Modell des Gesunden Alterns der Weltgesundheitsorganisation WHO. Die verschiedenen Grundsätze fliessen in folgende sieben Handlungsfelder, die gemäss Kanton alle Lebensbereiche abdecken:

Sieben Handlungsfelder Soziale Beziehungen

Wohnen

Erwerbsarbeit, Bildung und Kultur

Öffentlicher Raum und Mobilität

Finanzielle Situation

Persönliche Gesundheitskompetenz

Beratung, Betreuung und Pflege

Zu jedem dieser sieben Handlungsfelder hat der Kanton Luzern im neuen Altersleitbild mehrere Leitsätze festgehalten. Im Handlungsfeld Wohnen steht beispielsweise: «Ältere Menschen können ihre Wohn- und Lebensform nach ihren Vorstellungen und Möglichkeiten gestalten» oder «Ältere Menschen haben unabhängig von ihrer Herkunft und ihrem Geschlecht eine gesicherte Existenz.»

Der SP Kanton Luzern geht das Altersleitbild im Bereich Wohnen allerdings zu wenig weit. So schreibt Kantonsrätin Pia Engeler (Kriens), die Mitglied der Kommission Gesundheit, Arbeit und soziale Sicherheit ist, das neue Altersleitbild nehme viele wichtige Themen auf, «blendet aber im Bereich Wohnen aus, dass viele ältere Menschen Sorgen haben, weil es an günstigem Wohnraum fehlt». Die SP wollte mehr Massnahmen, damit die ältere Generation auch mit einem kleinen Portemonnaie möglichst aus eigener Kraft ein Leben in Würde leben könne. «Ein geeigneter Ansatz wäre die Förderung von gemeinnützigem Wohnungsbau.»

Edith Lang sagt zur Kritik der SP, dass die oben genannten Leitsätze die Thematik von günstigem Wohnraum aufgreifen. Hierzu seien verschiedene Politikfelder angesprochen. Lang: «Die Leitsätze am Altersleitbild sind personenzentriert formuliert. Es handelt sich jedoch nicht um einen Massnahmenplan.»