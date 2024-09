Kanton Luzern Neues Verwaltungsgebäude zwingt Mitarbeitende zum Umdenken Der Regierungsrat hat den Spatenstich für das neue Verwaltungsgebäude auf dem Seetalplatz gefeiert. Das 177 Millionen teure Holzgebäude soll nachhaltig betrieben werden und moderne Arbeitsplätze bieten. Umstellen müssen sich die 1400 Mitarbeitenden bei ihrem Mobilitätsverhalten.

Der Gesamtregierungsrat beim Spatenstich für das kantonale Verwaltungsgebäude auf dem Seetalplatz. (von links): Ylfete Fanaj, Reto Wyss, Fabian Peter, Michaela Tschuor und Armin Hartmann. Bild: Pius Amrein (Emmen, 14. 9. 2023)

Die Verwaltung des Kantons Luzern steht vor einer grossen Veränderung. Im August 2026 sollen über 30 Dienststellen auf den Seetalplatz in Emmenbrücke ziehen. Den Spatenstich für das neue Verwaltungsgebäude feierte der Luzerner Regierungsrat zusammen mit Lernenden der kantonalen Verwaltung sowie Planern und Architekten am Donnerstagnachmittag auf dem noch brach liegenden Areal NF49.

Dort soll ein neunstöckiges Gebäude für über 1400 Mitarbeitende entstehen. Sie werden unter anderem im Passbüro, im Polizeiposten, beim Handelsregisteramt, dem Amt für Migration oder der Dienststelle Steuern arbeiten. Realisiert werden aber auch eine Kindertagesstätte und ein Restaurant. Mit dem Bau des Gebäudes beauftragt wird die Firma Losinger Marazzi AG, die ihren Hauptsitz in Bern, aber auch einen Standort in Luzern hat.

Grundstein vor 13 Jahren gelegt

Die Planung des Projekts habe schon einige Jahre auf dem Buckel, sagte Regierungspräsident Fabian Peter (FDP) vor dem klassischen Spatenstich mit Schaufel in der Hand und Helm auf dem Kopf. Finanz- und Immobiliendirektor Reto Wyss (Mitte) präzisierte einige Minuten später, was sein Regierungsratskollege damit meinte. Bereits 2010 habe Vorgänger Marcel Schwerzmann den «geistigen Grundstein» für das neue Verwaltungsgebäude gelegt. Damals seien Open-Space-Büros, offene Büros ohne Wände und feste Arbeitsplätze, noch visionär und abstrakt gewesen. Das Konzept sei nicht überall auf offene Ohren gestossen, so Wyss. Zwar sei der Regierungsrat dem Projekt positiv gegenübergestanden. «Aber Backsteine aufgehäuft haben wir auch nicht gerade.»

Holz soll im neuen Verwaltungsgebäude eine dominante Rolle einnehmen. Visualisierung: zvg

Wyss wie Peter betonten, dass das neue Verwaltungsgebäude in erster Linie der Bevölkerung zugutekomme. «Hier entsteht eine zentrale Anlaufstelle mit diversen Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger», sagte Wyss. Die Verwaltung werde ausserdem effizienter und man spare Geld. Das Stimmvolk habe seine Überzeugung gegenüber dem 177-Millionen-Franken-Bau bei der Abstimmung im November 2021 kundgetan. «Das war meines Wissens das erste Mal in der Schweiz, dass die Bevölkerung zu einem so grossen Projekt einer kantonalen Verwaltung Ja sagte.»

Keine Parkplätze für Mitarbeitende

Bis die Verwaltung in das neue Gebäude einziehen kann, muss die zuständige Baufirma Losinger Marazzi aber noch einige Herausforderungen meistern. Gemäss CEO Pascal Bärtschi starten die Aushubarbeiten im Oktober. Dabei müssten die engen Platzverhältnisse und die stark befahrenen Strassen rund um die Baustelle berücksichtigt werden. Was dies bedeutet, erklärte Gallus Ammann, Gesamtprojektleiter bei der Dienststelle Immobilien. Um den Baustellenverkehr in Grenzen zu halten, werde man mit zuvor zusammengebauten Elementen arbeiten. Weiter würden die Rohstoffe mit möglichst wenig Verpackungsmaterial herangeschafft. «So entsteht kein Abfall, der wieder weggebracht werden muss.» Dieses Vorgehen erfordere viel Planung und Absprache, so Ammann.

Zum Spatenstich werden Blau-Weisse Ballone Bild: Pius Amrein (Emmen, 14. 9. 2023)

Die Verkehrsverminderung soll aber auch eine Rolle beim Betrieb des Gebäudes spielen. Gemäss Reto Wyss sind keine Parkplätze für die Mitarbeitenden geplant. «Es wird nur 70 Parkplätze für die Dienststellenautos geben.» Die Erwartung sei, dass die Angestellten mit dem ÖV anreisten. Falls dies für jemanden nicht möglich sei, stünden Bushubs zur Verfügung. «In Rothenburg ist ja gerade einer am entstehen.» Der Entscheid, keine Parkplätze anzubieten, habe man bewusst gefällt, so Wyss. Dies hänge auch mit dem Untergrund zusammen. Wegen des Grundwassers sei es nicht möglich gewesen, tiefer zu bauen.

Die PV-Anlagen auf dem neue Verwaltungsgebäude sollen doppelt so viel leisten wie alle bisherigen kantonalen Anlagen zusammen. Visualisierung: zvg

Nachhaltigkeit schreibt sich der Kanton beim gesamten Gebäude auf die Fahne. Neben der Fassade, die aus Holz aus dem Luzerner Staatswald besteht, werden die Dächer und Teile der Fassade mit Photovoltaik-Anlagen bestückt. Gemäss Gallus Ammann soll die Anlage doppelt so viel leisten wie alle bisherigen PV-Anlagen des Kantons zusammen.