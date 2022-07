Universität Luzern Nicolas Diebold wird Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät – Bernhard Rütsche ist neu Vize-Rektor Nicolas Diebold und Bernhard Rütsche übernehmen beide per 1. August neue Ämter an der Universität Luzern.

Nicolas Diebold ist der neue Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät. Bild: pd

Am 1. August wird Nicolas Diebold seine neue Stelle als Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät antreten. Er folgt damit auf Andreas Eicker, der die Leitung seit August 2019 innehatte. Diebold ist seit 2012 an der Universität Luzern tätig, zunächst als Lehrbeauftragter und später als Professor für öffentliches Recht und Wirtschaftsrecht. Er ist zudem leitender Direktor des Instituts für Wirtschaft und Regulierung der Universität Luzern.

Selber studierte Diebold an den Universitäten Genf, Zürich und an der Duke University, promovierte in Bern und wurde mit seiner Schrift «Freizügigkeit im Mehrebenensystem» in Luzern habilitiert. Er ist im Kanton Aargau und in New York als Anwalt zugelassen und arbeitete in einer internationalen Wirtschaftskanzlei in Zürich. Zuletzt war Diebold Leiter des Kompetenzzentrums Binnenmarkt der Wettbewerbskommission in Bern und zudem seit April 2018 Mitglied der Wettbewerbskommission WEKO.

Bernhard Rütsche ist der neue stellvertretende Rektor

Bernhard Rütsche wird per 1. August Prorektor Universitätsentwicklung und stellvertretender Rektor der Uni Luzern. Er tritt damit die Nachfolge von Markus Ries an. (se)