Kanton Luzern Pandemie macht Senioren-Uni zu schaffen Die Seniorenuniversität Luzern startet mit einem breiten Programm ins Frühjahrssemester. Sie feiert in diesem Jahr das 25-jährige Bestehen.

Senioren besuchen 2019 eine Vorlesung an der Uuniversität in Luzern Archivbild Luzerner Zeitung

Die Seniorenuniversität Luzern, die grösste der deutschsprachigen Schweiz, startet am 9. Januar ihr Frühjahrssemester mit einem breiten Angebot, heisst es in einer Mitteilung. Das Programm umfasst rund 48 Vorträge, 46 Seminare sowie 8 Exkursionen. Die Seniorenuniversität ist die führende Institution für Senioren- und Seniorinnenbildung auf Hochschulniveau in der Zentralschweiz. Die politisch und konfessionell neutrale Non-Profit-Organisation zählt rund 3800 Vereinsmitglieder und steht unter dem Patronat der Universität Luzern.

Die Senioren-Uni Luzern entstand 1998 auf der Grundlage der damaligen Volkshochschule Luzern. Sie feiert am 26. und am 28. August 2023 ihr 25-Jahr-Jubiläum mit verschiedenen Anlässen. Die Pandemie der vergangenen zwei Jahre habe Spuren hinterlassen, heisst es in der Mitteilung weiter. Die finanziellen Konsequenzen seien erheblich, die Zahl der Mitglieder zurückgegangen. Glücklicherweise habe man frühzeitig auf ein digitales Format gesetzt. Dadurch habe man das Angebot auch während der Pandemie in reduzierter Form weiterführen können. (rbi)