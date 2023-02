Kanton Luzern Polizei beschlagnahmt grössere Mengen an Drogen und nimmt zwei Personen fest Nach einem Drogendeal in Vitznau konnte die Luzerner Polizei bei Hausdurchsuchungen im Seetal grössere Mengen an Drogen sowie mehrere tausend Franken Bargeld sicherstellen. Zwei mutmassliche Drogendealer wurden festgenommen.

Fahnder der Luzerner Polizei konnten Ende Januar in Vitznau beobachten, wie ein 20-jähriger Albaner einem Abnehmer Kokain und Heroin verkaufen wollte. Der mutmassliche Drogendealer wurde festgenommen, wie die Luzerner Polizei am Donnerstag mitteilte. Bei anschliessenden Hausdurchsuchungen in zwei Gebäuden in Hochdorf und Aesch wurden grössere Mengen an mutmasslichem Heroin, Kokain, Streckmittel sowie Bargeld in der Höhe von mehreren tausend Franken sichergestellt.

Im Zusammenhang mit den Hausdurchsuchungen wurde ein weiterer 19-jähriger Albaner wegen des Verdachts der Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz vorläufig festgenommen. Er trug Kokain, Heroin und mehrere tausend Franken Bargeld auf sich.

Den beiden mutmasslichen Drogendealern wurde die Untersuchungshaft eröffnet. Die Strafuntersuchung wird von der Staatsanwaltschaft Emmen geführt. (zim)