Kanton Luzern Polizei nimmt umstrittene automatisierte Fahrzeugfahndung noch nicht in Betrieb SP und Grüne haben gegen das Luzerner Polizeigesetz Beschwerde beim Bundesgericht eingereicht. Grund ist die automatisierte Fahrzeugfahndung. Diese werde bis zu einem Urteil nicht in Betrieb genommen, erklärt nun die Regierung.

Blick in die Einsatzleitzentrale der Luzerner Polizei. Bild: Pius Amrein (Luzern, 6. 6. 2017)

Das Luzerner Polizeigesetz ist seit Februar ein Fall für das Bundesgericht. SP und Grüne sind dagegen vorgegangen, weil ihnen die darin enthaltene Regelung zur automatisierten Fahrzeugfahndung zu weit geht. Im Gesetz heisst es unter anderem: «Die Luzerner Polizei kann Kontrollschilder von Fahrzeugen, deren Insassinnen und Insassen sowie die Fahrzeuge selbst automatisiert optisch erfassen.»

Die Fahrzeugfahndung ist auch Gegenstand eines Postulats von SP-Kantonsrätin Melanie Setz Isenegger (Emmenbrücke). Hintergrund ist ein Urteil des Bundesgerichts zum Solothurner Polizeigesetz, das ähnliche Bestimmungen beinhaltete. Das Bundesgericht pfiff den Kanton Solothurn im vergangenen November zurück, nur rund einen Monat, nachdem der Luzerner Kantonsrat der Gesetzesänderung zugestimmt hatte.

Fahndung noch nicht in Betrieb

Setz forderte die Regierung in ihrem Postulat dazu auf, die möglichen Konsequenzen des Solothurner Urteils aufzuzeigen. Die Regierung will davon aber nichts wissen, wie die nun veröffentlichte Antwort zeigt. Das Luzerner Gesetz weiche in wesentlichen Punkten vom Solothurner Gesetz ab, schreibt sie. Deshalb könnten aus dem Bundesgerichtsurteil nicht ohne Weiteres Schlüsse auf die Rechtmässigkeit der Luzerner Bestimmungen gezogen werden.

«Im Grundsatz ist die Luzerner Regelung ausführlicher und bestimmter abgefasst und schränkt deshalb die Polizei stärker ein. Dies kommt letztlich einer verhältnismässigen und datenschutzfreundlichen Anwendung der Bestimmung zugute», heisst es weiter. Die automatische Fahrzeugfahndung und Verkehrsüberwachung würde aber nicht in Betrieb genommen, bis das Bundesgericht entschieden habe. «Eine abschliessende Beurteilung wird nun das Bundesgericht vornehmen. Dieser soll nicht vorgegriffen werden, weshalb wir beantragen, das Postulat abzulehnen.» (dlw)