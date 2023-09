Kanton Luzern Polizei schliesst kommenden Montag ihre Posten in Entlebuch und Escholzmatt Ab Montag, 11. September, werden die beiden Polizeiposten Entlebuch und Escholzmatt in den Hauptposten Schüpfheim integriert. Die Massnahme diene dazu, die polizeiliche Präsenz zu erhöhen, so die Polizei.

Die Polizeiposten in Entlebuch und Escholzmatt werden am Montag, 11. September, geschlossen. Das teilt die Luzerner Polizei am Donnerstag mit. Ab Dienstag, 12. September, stehe für die Schaltergeschäfte der Hauptposten Schüpfheim zur Verfügung. Die Schliessung sei den Gemeindebehörden bereits kommuniziert worden, so die Polizei.

Im April 2023 hatte der Regierungsrat beschlossen, die Verordnung über die Polizei anzupassen und die beiden Polizeiposten in den Hauptposten Schüpfheim zu integrieren. Im Juli wurde bereits der Posten Zell geschlossen und in den Hauptposten Willisau integriert.

Bald nur noch 15 Polizeiposten im Kanton Luzern

Die Schliessung der Polizeiposten diene dazu, die sichtbare polizeiliche Präsenz und die Grundversorgung in der Region zu erhöhen, schreibt die Polizei weiter. «Mit der verstärkten mobilen Patrouillentätigkeit ist die Luzerner Polizei im Ereignisfall noch schneller vor Ort, um der Bevölkerung Hilfe anzubieten.» Die Mitarbeitenden der beiden Polizeiposten werden weiterhin in der Region tätig bleiben.

In den nächsten Jahren sind weitere Schliessungen von Polizeiposten im ganzen Kantonsgebiet geplant, welche dies sind, wurde noch nicht veröffentlicht. Klar ist aber, dass die Polizeiposten von 31 (Stand Anfang 2022) auf 15 reduziert werden sollen. (mha)